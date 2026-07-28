Samsung com medo do iPhone Ultra? CEO falou sobre dobrável da Apple

Agora que os novos dobráveis da Samsung foram apresentados, é óbvia a comparação com o que outras marcas possam estar a preparar, com a Apple em destaque. Neste campo, o CEO da Samsung deu a sua opinião sobre o iPhone Ultra da Apple e revelou se teme que este supere o desempenho dos seus telemóveis dobráveis.

Samsung com medo do iPhone Ultra?

A Samsung sempre foi a estrela dos telemóveis dobráveis ​​e pretende manter esta posição com os novos Galaxy Z Fold 8 , Z Flip 8 e Z Fold 8 Ultra. Mas este ano, a empresa tem um novo potencial concorrente que pode fazer tremer o mercado. Em setembro, a Apple deverá apresentar o iPhone Ultra, o seu primeiro iPhone dobrável, que promete ser o dobrável do ano.

Isso deveria preocupar certamente a Samsung. Mas o CEO da empresa sul-coreana tem uma opinião diferente. TM Roh, responsável da divisão de dispositivos da Samsung, falou com vários órgãos de imprensa após o lançamento dos novos telemóveis dobráveis. Afirmou estar tranquilo quando questionado sobre a concorrência com a Apple neste segmento este ano.

Roh assegurou que não existe qualquer pressão dentro da empresa e enfatizou a significativa vantagem competitiva que esta possui. Em concreto, o CEO da Samsung afirmou que a empresa trabalha com telemóveis dobráveis ​​há anos. Graças a isso, acumulou experiência e conhecimento. Algo que a Apple não possui, uma vez que esta é a primeira vez que apresenta um dispositivo com estas características.

CEO falou sobre dobrável da Apple

Roh afirma que conceber dispositivos como estes exige muita compreensão por parte do cliente e realça que isso "não se conquista de um dia para o outro ". De qualquer modo, o CEO da Samsung vê algo de positivo no lançamento do primeiro iPhone dobrável da Apple. Afirma que o iPhone Ultra irá estabelecer novos padrões que impulsionarão o mercado dos dobráveis​​, algo que muitos fabricantes aguardam há algum tempo.

De facto, muitos sabem com que facilidade a empresa de Cupertino consegue popularizar uma nova categoria de produtos. Entretanto, tudo indica que o iPhone Ultra será muito semelhante ao Galaxy Z Fold 8 em termos de design e formato. Com um aspeto ligeiramente mais quadrado e um ecrã interno um pouco mais longo e flexível para tirar partido da multitarefa.

Resta saber se a Apple conseguirá igualar o desempenho do Galaxy Z Fold 8 em termos de câmara, bateria e software. Espera-se que o iPhone Ultra seja anunciado durante as primeiras semanas de setembro, juntamente com o iPhone 18 Pro e o Pro Max.