Samsung com medo do iPhone Ultra? CEO falou sobre dobrável da Apple
Agora que os novos dobráveis da Samsung foram apresentados, é óbvia a comparação com o que outras marcas possam estar a preparar, com a Apple em destaque. Neste campo, o CEO da Samsung deu a sua opinião sobre o iPhone Ultra da Apple e revelou se teme que este supere o desempenho dos seus telemóveis dobráveis.
Samsung com medo do iPhone Ultra?
A Samsung sempre foi a estrela dos telemóveis dobráveis e pretende manter esta posição com os novos Galaxy Z Fold 8 , Z Flip 8 e Z Fold 8 Ultra. Mas este ano, a empresa tem um novo potencial concorrente que pode fazer tremer o mercado. Em setembro, a Apple deverá apresentar o iPhone Ultra, o seu primeiro iPhone dobrável, que promete ser o dobrável do ano.
Isso deveria preocupar certamente a Samsung. Mas o CEO da empresa sul-coreana tem uma opinião diferente. TM Roh, responsável da divisão de dispositivos da Samsung, falou com vários órgãos de imprensa após o lançamento dos novos telemóveis dobráveis. Afirmou estar tranquilo quando questionado sobre a concorrência com a Apple neste segmento este ano.
Roh assegurou que não existe qualquer pressão dentro da empresa e enfatizou a significativa vantagem competitiva que esta possui. Em concreto, o CEO da Samsung afirmou que a empresa trabalha com telemóveis dobráveis há anos. Graças a isso, acumulou experiência e conhecimento. Algo que a Apple não possui, uma vez que esta é a primeira vez que apresenta um dispositivo com estas características.
CEO falou sobre dobrável da Apple
Roh afirma que conceber dispositivos como estes exige muita compreensão por parte do cliente e realça que isso "não se conquista de um dia para o outro ". De qualquer modo, o CEO da Samsung vê algo de positivo no lançamento do primeiro iPhone dobrável da Apple. Afirma que o iPhone Ultra irá estabelecer novos padrões que impulsionarão o mercado dos dobráveis, algo que muitos fabricantes aguardam há algum tempo.
De facto, muitos sabem com que facilidade a empresa de Cupertino consegue popularizar uma nova categoria de produtos. Entretanto, tudo indica que o iPhone Ultra será muito semelhante ao Galaxy Z Fold 8 em termos de design e formato. Com um aspeto ligeiramente mais quadrado e um ecrã interno um pouco mais longo e flexível para tirar partido da multitarefa.
Resta saber se a Apple conseguirá igualar o desempenho do Galaxy Z Fold 8 em termos de câmara, bateria e software. Espera-se que o iPhone Ultra seja anunciado durante as primeiras semanas de setembro, juntamente com o iPhone 18 Pro e o Pro Max.
Ter medo de uma empresa que nem sabe fazer upload de musicas do iphone para o apple watch? So rir.
Tradução: TU não sabes fazer upload
É isso exatamente. Mas ele tb não tem nada Apple, é apenas um hater.
Medo? depois de ir na 8ª geração de dobráveis, têm uma experiencia gigante no mercado…. e sejamos sinceros, a Apple nem uma IA própria conseguiu desenvolver em condições
E essa experiência gigante no mercado vai diminuir drasticamente depois do lançamento do dobrável da apple. Daí o medo. Estão com medo de tal maneira que fizeram um dobrável com o mesmo formato de passaporte do leaks que apareceram na internet do iPhone Ultra
Acho que estás a ver a coisa ao contrário, a Samsung é que vai fornecer os ecrãs, logo a Apple foi atrás do que a Samsung criou
E da lg, e da Qualcomm, vais a ver e a maioria dos componentes são 3rd party.. é normal
Normalmente, um fornecedor fornece o que o cliente precisa, mediante a obra do cliente e não a vontade do fornecedor. A Samsung desenvolve o que a Apple quer, precisa, até porque a engenharia Apple é cada vez mais predominante nos produtos lançados.
A Apple é o maior cliente Samsung, e a Samsung consegue fabricar com os requisitos que a Apple impõe e com bom preço, caso contrário, a Apple tem mais fornecedores de ecrãs disponíveis, como já podemos ver na lista de fornecedores.
Eu diria que a Samsung tem beneficiado muito ao longo destes últimos 17 anos com a engenharia Apple. Relembro que a Samsung teve de “pagar” à Apple 548 milhões de dólares (isto no final resultou num acordo e deve ser esse acordo que ainda mantém a Samsung a fabricar para a Apple dentro dos padrões e preços acordados).
Para quem não se lembra, a Samsung aproveitou-se da engenharia da Apple para lançar o Galaxy S, S II, S III (entre outros) tomando desde então o comando do mercado global de smartphones. 😉 Não se esqueçam da história 😉
A apple também não tinha experiencia da nokia e blackberry em smartphones e foi o sucesso que foi, as outras 2 faliram logo
A divisão mobile da Samsung teve o primeiro quarter negativo da sua história.. se isso não fala por si..
Estão roidinhos de medo e bem.
Claro que sim, ele sabe que a manada vai para onde o cão manda…
Temos de uma vez por todas entender o mercado da Apple, a Samsung nunca será uma forte concorrente da Apple, ninguem dos que querem Apple vai trocar por Samsung, nem que este seja superior, este mercado é especifico, quem está neste ambiente Apple nunca vai trocar, a maioria claro, ha sempre quem mude…
Nota: sou independente de marcas, mas percebo este mercado especifico Apple.