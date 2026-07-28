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Samsung com medo do iPhone Ultra? CEO falou sobre dobrável da Apple

· Android 13 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Fopm says:
    28 de Julho de 2026 às 10:18

    Ter medo de uma empresa que nem sabe fazer upload de musicas do iphone para o apple watch? So rir.

    Responder
  2. Vim Tod enti says:
    28 de Julho de 2026 às 10:18

    Medo? depois de ir na 8ª geração de dobráveis, têm uma experiencia gigante no mercado…. e sejamos sinceros, a Apple nem uma IA própria conseguiu desenvolver em condições

    Responder
    • Alex says:
      28 de Julho de 2026 às 10:49

      E essa experiência gigante no mercado vai diminuir drasticamente depois do lançamento do dobrável da apple. Daí o medo. Estão com medo de tal maneira que fizeram um dobrável com o mesmo formato de passaporte do leaks que apareceram na internet do iPhone Ultra

      Responder
      • Vim Tod enti says:
        28 de Julho de 2026 às 11:02

        Acho que estás a ver a coisa ao contrário, a Samsung é que vai fornecer os ecrãs, logo a Apple foi atrás do que a Samsung criou

        Responder
        • Zé Fonseca A. says:
          28 de Julho de 2026 às 11:14

          E da lg, e da Qualcomm, vais a ver e a maioria dos componentes são 3rd party.. é normal

          Responder
        • Vítor M. says:
          28 de Julho de 2026 às 11:17

          Normalmente, um fornecedor fornece o que o cliente precisa, mediante a obra do cliente e não a vontade do fornecedor. A Samsung desenvolve o que a Apple quer, precisa, até porque a engenharia Apple é cada vez mais predominante nos produtos lançados.

          A Apple é o maior cliente Samsung, e a Samsung consegue fabricar com os requisitos que a Apple impõe e com bom preço, caso contrário, a Apple tem mais fornecedores de ecrãs disponíveis, como já podemos ver na lista de fornecedores.

          Eu diria que a Samsung tem beneficiado muito ao longo destes últimos 17 anos com a engenharia Apple. Relembro que a Samsung teve de “pagar” à Apple 548 milhões de dólares (isto no final resultou num acordo e deve ser esse acordo que ainda mantém a Samsung a fabricar para a Apple dentro dos padrões e preços acordados).

          Para quem não se lembra, a Samsung aproveitou-se da engenharia da Apple para lançar o Galaxy S, S II, S III (entre outros) tomando desde então o comando do mercado global de smartphones. 😉 Não se esqueçam da história 😉

          Responder
    • Joao says:
      28 de Julho de 2026 às 10:49

      A apple também não tinha experiencia da nokia e blackberry em smartphones e foi o sucesso que foi, as outras 2 faliram logo

      Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      28 de Julho de 2026 às 11:15

      A divisão mobile da Samsung teve o primeiro quarter negativo da sua história.. se isso não fala por si..

      Responder
  3. Alex says:
    28 de Julho de 2026 às 10:48

    Estão roidinhos de medo e bem.

    Responder
  4. CSJ says:
    28 de Julho de 2026 às 10:54

    Temos de uma vez por todas entender o mercado da Apple, a Samsung nunca será uma forte concorrente da Apple, ninguem dos que querem Apple vai trocar por Samsung, nem que este seja superior, este mercado é especifico, quem está neste ambiente Apple nunca vai trocar, a maioria claro, ha sempre quem mude…
    Nota: sou independente de marcas, mas percebo este mercado especifico Apple.

    Responder

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