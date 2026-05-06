Chrome tem instalado 4 GB de IA no seu PC sem pedir autorização

No ano passado, a Google começou a transformar o Chrome num browser com IA em resposta às ameaças de concorrentes populares. Relatórios recentes revelaram que esta transição inclui a instalação silenciosa de uma grande cache de pesos de IA num número desconhecido, mas potencialmente significativo, de dispositivos.

Chrome tem instalado 4 GB de IA no seu PC

Os utilizadores do Google Chrome que notem atividade invulgar no disco ou quedas inexplicáveis ​​no armazenamento disponível devem procurar uma pasta chamada "OptGuideOnDeviceModel" dentro do diretório do Chrome. Contém aproximadamente 4 GB de pesos para o Gemini Nano LLM da Google, descarregados pelo browser sem o consentimento do utilizador.

Apagar a pasta não resolve o problema de forma definitiva – o Chrome irá simplesmente descarregá-la novamente. No Windows 11, a pasta está localizada em %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel. A presença da pasta foi também confirmada em máquinas com Apple Silicon e Ubuntu.

Desinstalar o Chrome por completo é a forma mais eficaz de remover estes pesos. No entanto, quem desejar continuar a utilizar o browser poderá desativar o download escrevendo "chrome://flags" na barra de endereços, encontrando a opção "Ativar separador de otimização no dispositivo Android" e selecionando "Desativado" no menu suspenso ao lado. Esta é também a forma de os utilizadores verificarem se os seus dispositivos são compatíveis com o recurso.

Acontece em silêncio e sem qualquer autorização

De acordo com Alexander Hanff, cientista da computação e advogado que verificou o comportamento no registo do sistema de ficheiros do kernel do macOS, os utilizadores reportam os downloads automáticos há cerca de um ano. Podem coincidir com a introdução de funcionalidades de IA no Chrome no último outono (do hemisfério norte), como assistência à escrita, resumos de IA e navegação automática.

Os downloads apresentam uma ironia notável. Afuncionalidade de IA mais visível do Chrome, o modo de IA integrado na barra de endereços e na Pesquisa Google, é executado nos servidores da Google, e não nos pesos armazenados localmente. A pasta de 4 GB é utilizada apenas para a assistência à escrita e algumas outras funcionalidades acessíveis em menus mais complexos.

Considerando os milhares de milhões de utilizadores do Chrome, o número total de dispositivos afetados e a largura de banda consumida pode ser substancial. Hanff acusou formalmente a Google de violar as normas europeias de privacidade ao obrigar os utilizadores a descarregar um volume significativo de dados sem o seu conhecimento ou consentimento.