Chrome tem instalado 4 GB de IA no seu PC sem pedir autorização
No ano passado, a Google começou a transformar o Chrome num browser com IA em resposta às ameaças de concorrentes populares. Relatórios recentes revelaram que esta transição inclui a instalação silenciosa de uma grande cache de pesos de IA num número desconhecido, mas potencialmente significativo, de dispositivos.
Chrome tem instalado 4 GB de IA no seu PC
Os utilizadores do Google Chrome que notem atividade invulgar no disco ou quedas inexplicáveis no armazenamento disponível devem procurar uma pasta chamada "OptGuideOnDeviceModel" dentro do diretório do Chrome. Contém aproximadamente 4 GB de pesos para o Gemini Nano LLM da Google, descarregados pelo browser sem o consentimento do utilizador.
Apagar a pasta não resolve o problema de forma definitiva – o Chrome irá simplesmente descarregá-la novamente. No Windows 11, a pasta está localizada em %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel. A presença da pasta foi também confirmada em máquinas com Apple Silicon e Ubuntu.
Desinstalar o Chrome por completo é a forma mais eficaz de remover estes pesos. No entanto, quem desejar continuar a utilizar o browser poderá desativar o download escrevendo "chrome://flags" na barra de endereços, encontrando a opção "Ativar separador de otimização no dispositivo Android" e selecionando "Desativado" no menu suspenso ao lado. Esta é também a forma de os utilizadores verificarem se os seus dispositivos são compatíveis com o recurso.
Acontece em silêncio e sem qualquer autorização
De acordo com Alexander Hanff, cientista da computação e advogado que verificou o comportamento no registo do sistema de ficheiros do kernel do macOS, os utilizadores reportam os downloads automáticos há cerca de um ano. Podem coincidir com a introdução de funcionalidades de IA no Chrome no último outono (do hemisfério norte), como assistência à escrita, resumos de IA e navegação automática.
Os downloads apresentam uma ironia notável. Afuncionalidade de IA mais visível do Chrome, o modo de IA integrado na barra de endereços e na Pesquisa Google, é executado nos servidores da Google, e não nos pesos armazenados localmente. A pasta de 4 GB é utilizada apenas para a assistência à escrita e algumas outras funcionalidades acessíveis em menus mais complexos.
Considerando os milhares de milhões de utilizadores do Chrome, o número total de dispositivos afetados e a largura de banda consumida pode ser substancial. Hanff acusou formalmente a Google de violar as normas europeias de privacidade ao obrigar os utilizadores a descarregar um volume significativo de dados sem o seu conhecimento ou consentimento.
No meu não tem certamente. Nem com, nem sem AI. Não gosto de cromos.
+1…
Só spyware dispenso, prefiro Firefox ou Mullvad Browser.
Não, não tem. Não uso Chrome.
Deus me livre… para me comer a RAM, já bastam os jogos.
Não tem em nenhum dos meus dispositivos, Android, Mac, Windows x86, Linux x86.
Ainda há pessoas a usar o Chrome?
Sim, há. E tu sabes disso. Mas gostas de te fazer de completo ignorante. Há gostos para tudo.