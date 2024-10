Dica: conheça o truque que mudará a forma como usa o Google Maps no Android Auto

Muito software que usamos no dia a dia tem pequenos truques e opções escondidos. Estas mudam completamente como acabamos por usar estas propostas, visto trazerem novidades e novas funcionalidades. O Google Maps no Android Auto tem uma destas funcionalidades que poucos conhecem e que está à vista de todos. Descubra o que é e como a pode usar.

O truque que mudará como usa o Google Maps

Foi graças a um utilizador do Reddit que foi descoberta esta nova forma de interagir com o Google Maps no Android Auto. A publicação feita na rede social chamou a atenção de um grande número de utilizadores, que desconheciam que era possível interagir com o Google Maps desta forma no Android Auto.

O que se pode ver no vídeo enviado para o Reddit é que a interface do Google Maps no Android Auto tem uma forma de interação muito marcante. Ao iniciar uma viagem, o que o Google Maps faz é mostrar no mapa a azul todo o caminho que o carro ou a pessoa tem de percorrer.

Normalmente, para ver o caminho ao pormenor o que se faz é ampliar a imagem para mover o mapa e ver as ruas que devem ser percorridas. Mas não tem de ser necessariamente assim, na verdade, basta começar a deslizar no menu suspenso de endereços na área superior.

Não se limita ao Android Auto e está na app móvel

Como se pode ver no vídeo, ao deslizar nesta área o que acontece é que o Google Maps começa a avançar ao longo do percurso selecionado. Assim, quem quiser ir para um determinado ponto do mapa poderá ver de imediato tudo o que precisa de percorrer para chegar ao seu destino.

Este truque permite que o utilizador se familiarize com as ruas que terá de percorrer sem ter de fazer o percurso manualmente. Além disso, é uma forma simples de interagir com o Google Maps. Mas o melhor não é só isto, uma vez que esta funcionalidade também está disponível na app móvel.

É curioso como a Google trouxe esta funcionalidade para mais plataformas e não como um exclusivo do Google Maps para Android Auto. Qualquer utilizador com Google Maps no seu smartphone pode começar a ver a rota deslizando na área superior onde aparecem as direções. Teste este truque e diga nos comentários como este o pode ajudar.