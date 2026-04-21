WhatsApp Plus começou a chegar a Europa e já se conhece o preço

O WhatsApp tem recebido alterações importantes nos últimos meses. A Meta quer dar ainda mais utilizadores e descobriu a forma de o fazer. Agora, e como esperado, surgiram mais informações sobre o Whatsapp Plus. Este já está presente na Europa e finalmente temos também os preços e as funcionalidades.

WhatsApp Plus começa a chegar a Europa

A Meta tem vindo a trabalhar há meses numa nova assinatura para a sua aplicação de mensagens. A empresa chamou-lhe WhatsApp Plus e já está a testá-lo em alguns países. Até agora, no entanto, tanto os benefícios como o preço da subscrição eram desconhecidos, mas uma nova atualização da aplicação revelou tudo.

O WABetaInfo, um site especializado em notícias e atualizações sobre a aplicação de mensagens, revelou que o WhatsApp Plus já está disponível para alguns utilizadores na Europa por 2,49€ por mês. Trata-se de uma assinatura opcional. Ou seja, pode continuar a utilizar o WhatsApp mesmo sem pagar e manterá todas as funcionalidades existentes.

No entanto, a subscrição dá acesso a alguns benefícios adicionais que podem ser do seu interesse. Uma dessas vantagens é a possibilidade de instalar e utilizar stickers premium. São cromos animados ou com efeitos diferentes das demais. Pode enviá-las, mas quem as receber não poderá guardá-las a não ser que subscreva o WhatsApp Plus.

Preço desta proposta da Meta

Além das stickers, os subscritores têm também acesso a toques exclusivos. Outra novidade da subscrição WhatsApp Plus é a possibilidade de personalizar conversas, e não apenas com novos temas. O WhatsApp também permitirá adicionar toques a contactos específicos, alertas e muito mais.

Além disso, a versão Plus suportará até 20 conversas fixas. Por fim, o WhatsApp Plus incluirá também a opção de alterar a cor do ícone da aplicação WhatsApp.

Quanto aos anúncios, parece que a versão paga do WhatsApp não terá a opção de remover a publicidade, como se esperava inicialmente. Por outras palavras, os utilizadores que pagam 2,49 € por mês continuarão a ver anúncios em algumas partes da aplicação, pelo que o WhatsApp Plus apenas incorporará melhorias estéticas.