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Localizador Bluetooth escondido num postal revelou os movimentos de um navio de guerra

· High Tech 2 Comentários

Imagem: Naval News

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. PoPeY says:
    21 de Abril de 2026 às 08:34

    Na minha opinião em missão ativa nem deveria ser permitido telemóveis pessoais. Porem, eu não sei que raio de treinamento tem estas unidades especiais de elite que ate registam os seus treinos em bases secretas no Strava…

    Responder
  2. Patinhas says:
    21 de Abril de 2026 às 09:06

    O dispositivo ter entrado a bordo até entendo, agora os telemóveis comunicarem dados para o exterior é que me parece inaceitável.

    Responder

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