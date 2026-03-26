Xiaomi termina oficialmente a MIUI! Agora todos usam o HyperOS

A Xiaomi terminou oficialmente o suporte à MIUI nos seus dispositivos. Isso marca o fim das atualizações de software para os seus últimos smartphones e concluindo uma viagem de 16 anos para a interface personalizada do Android. Agora é hora de se focarem no HyperOS.

Xiaomi termina oficialmente a MIUI

O Redmi A2 e o Redmi A2+ foram os últimos modelos a receber atualizações da MIUI em 2026. Ambos receberam antes o Android 13, com pequenos patches de segurança a continuarem até dezembro do ano passado. O seu firmware final foi lançado em dezembro. Os registos oficiais da Xiaomi designam o dia 24 de março de 2026 como a data de fim de vida útil dos dispositivos, encerrando as atualizações de software e segurança.

O MIUI foi inicialmente lançado em agosto de 2010 como uma ROM personalizada para dispositivos com Android 2.2 Froyo, com o objetivo de fornecer funcionalidades e opções de personalização melhoradas para além do Android puro. O sucesso inicial foi impulsionado por lançamentos beta semanais, novas funcionalidades frequentes e compatibilidade com dispositivos de outras marcas, criando uma comunidade dedicada.

As principais características do MIUI incluíam Dual Apps, Segundo Espaço, Bloqueio de Aplicações, aplicações ocultas, gravação de chamadas e um motor de temas capaz de modificar ícones, tipos de letra, sons e interfaces do sistema. A MIUI atingiu marcos de 100 milhões de utilizadores ativos mensais em 2015, 200 milhões em 2018 e a ultrapassar os 500 milhões em novembro de 2021.

Todos os smartphones usam o HyperOS

Em outubro de 2023, a Xiaomi anunciou o HyperOS como substituto do MIUI, estreando-se com o Xiaomi 14. Tinha a necessidade de unificar a gestão de dispositivos em smartphones, produtos para casas inteligentes e veículos conectados. O desenvolvimento do novo sistema começou em 2017, para suportar um ecossistema mais amplo, melhorar o desempenho e simplificar a estrutura do software em várias categorias de dispositivos.

O HyperOS integra uma base Android avançada com o sistema IoT Vela da Xiaomi num kernel Linux. Oferece um sistema operativo centrado no utilizador, focado na eficiência, experiência consistente e tamanho geral do sistema mais pequeno. Permite a funcionalidade entre dispositivos através do HyperConnect.

Isso possibilita aos utilizadores espelhar as câmaras dos telemóveis em TVs, operar dispositivos domésticos inteligentes ou até mesmo utilizar os seus telemóveis como chaves de carro, tudo numa única plataforma. O sistema está alinhado com a estratégia "Humano vs Carro vs Casa" da Xiaomi, proporcionando uma conectividade unificada entre dispositivos, além de oferecer redes e interações em tempo real, representando uma grande evolução relativamente à estrutura original do MIUI.