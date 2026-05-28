Google quer resolver o problema das apps esquecidas no Android

A Google está a preparar-se para corrigir uma falha na Play Store. Os utilizadores do Android poderão ser alertados quando uma app instalada nos seus telefones for removida da loja oficial. O alerta deixará de se limitar a remoções relacionadas com problemas de segurança.

Google quer resolver problema das apps no Android

Uma análise em detalhe da versão 51.4.19 da Google Play Store revelou tudo. No código desta próxima versão da plataforma, descobriram fragmentos de código, ainda inativos, que indicam as intenções da Google em relação a novas funcionalidades.

Descobriu-se um recurso concebido para aplicações Android "desativadas". Isto refere-se a uma aplicação, instalada a partir da Play Store, que já não está disponível lá. Esta aplicação pode ter sido removida da plataforma da Google por motivos de conformidade ou por violar as regras da empresa.

Um sistema de alerta que ainda é imperfeito. Com demasiada frequência, estas aplicações são removidas da Play Store, mas permanecem instaladas algures no smartphone do utilizador. O utilizador não tem conhecimento de que a aplicação que tinha instalado foi eliminada. Na prática, a aplicação continua a funcionar no telefone, mesmo sendo considerada "desativada" pelo programador e pela Google.

Atualmente, a Google notifica os utilizadores quando uma app é identificada como potencialmente perigosa ou se foi suspensa devido a uma grave violação de segurança. Não existem notificações para outros tipos de remoções. Se um programador optar por remover a sua app, se esta for simplesmente incompatível com as novas regras da Play Store ou se o projeto for abandonado, o utilizador não será notificado.

O verdadeiro perigo das apps "mortas"

Na prática, a aplicação permanece nos smartphones, o que representa um problema de segurança. Estas aplicações já não recebem patches de segurança, já não são atualizadas para novas versões do Android e, em alguns casos, podem conter vulnerabilidades não corrigidas. Os smartphones mais antigos podem acabar com uma longa lista de aplicações desinstaladas, abrindo caminho a todo o tipo de abusos.

Um alerta em caso de exclusão. O recurso não se limita a reportar remoções isoladas. Permite também gerir casos em que várias aplicações são removidas simultaneamente, por exemplo, após uma onda de medidas de conformidade impostas pela Google aos programadores. Atualmente, não está claro quando é que a Google planeia implementar este novo recurso na Play Store.