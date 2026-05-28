Huawei Watch Fit 5 Series já chegou às lojas portuguesas

A série Huawei Watch Fit 5 chegou oficialmente às lojas portuguesas. Depois do lançamento, os novos wearables já se encontram disponíveis nos retalhistas nacionais, além da Huawei Store.

A série Huawei Watch Fit 5 apresenta uma estética jovem e versátil, concebida para todos os gostos, especialmente para o verão que se aproxima.

O Huawei Watch Fit 5 está disponível em cinco cores que funcionam como extensão do estilo de cada utilizador: o cinza e o lilás para quem prefere nuances urbanas; o branco e o preto como base atemporal; e o verde, que ecoa os planos ao ar livre que o verão convida a explorar.

Já o Huawei Watch Fit 5 Pro eleva o conceito com sofisticação. Disponível em branco, laranja e preto, a edição Pro branca distingue-se pelo uso de metal de nanocerâmica de qualidade aeroespacial, um material premium que reforça simultaneamente a resistência e a elegância do equipamento.

No que diz respeito ao ecrã, o Huawei Watch Fit 5 integra um ecrã de 1,82 polegadas. Por sua vez, o Huawei Watch Fit 5 Pro oferece um ecrã de 1,92 polegadas com vidro de safira 2.5D e margens ultrafinas de 1,8 mm.

Com um brilho máximo de 3000 nits e uma taxa de atualização adaptável de 1 Hz a 60 Hz, a versão Pro assegura uma visibilidade cristalina e fluida.

Treinos para qualquer que seja o ritmo

Entre o trabalho, o café com amigos e os planos que se estendem até ao fim do dia, o tempo escasseia.

Daí que o modo de mini-treinos possa ser verdadeiramente útil para uma larga fatia de utilizadores: exercícios de 30 segundos a poucos minutos, sem equipamento nem sala de ginásio, com um panda interativo no mostrador a fazer companhia.

Para quem pedala, a deteção automática de ciclismo mostra potência e cadência em tempo real. E para os mais aventureiros, a versão Pro acrescenta navegação de trilhos por segmentos e tendências de elevação, o que é particularmente útil quando o caminho é a descoberta.

Para os golfistas, mais de 17 mil campos de golfe em mapas vetoriais, com rotação automática do green para analisar o swing com precisão.

Saúde e bem-estar são um foco assumido da Huawei

A nova série foca-se na monitorização proativa da saúde cardiovascular e feminina.

A edição Pro inclui a deteção de fibrilhação auricular baseada em ondas de pulso, realização de Eletrocardiograma (ECG) e a monitorização da rigidez arterial, o que permite uma análise detalhada do bem-estar.

Adicionalmente, os dispositivos suportam a gestão da saúde feminina através de um sensor de temperatura que acompanha as tendências térmicas do pulso para prever o ciclo e a ovulação.

Pagamentos contactless com a Curve Pay são um dos trunfos

Este verão, o seu smartwatch pode ser a única coisa que precisa de levar para a praia.

Com a aplicação Curve Pay, a série Huawei Watch Fit 5 permite a realização de pagamentos contactless de forma rápida e segura, sem necessidade de utilizar o smartphone ou cartões físicos.

Através da experiência One Smart Wallet, junta todos os cartões numa única interface e usufrui de funcionalidades como o tap-to-pay direto e a Go Back in Time, que possibilita a correção de pagamentos após a compra.

Caso o relógio saia do pulso, o sistema bloqueia automaticamente.

Para quem usa wearables Huawei, ainda há 3% de cashback em todas as compras. A Curve Pay está disponível na AppGallery, App Store, Google Play e Galaxy Store.

Huawei promete uma semana inteira com um único carregamento

Equipados com uma bateria de alto silício, os novos smartwatches oferecem até 10 dias de autonomia com uma utilização leve e sete dias com utilização regular.

Além disso, um único carregamento garante o funcionamento durante uma semana inteira.