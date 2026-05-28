Deserto com 60 milhões de painéis solares: maior central solar do mundo não será na China

Enquanto a China construiu a sua expansão económica à base de carvão, a Índia está a optar pelo caminho solar. Com a maior instalação fotovoltaica do mundo em construção no deserto de sal de Rann of Kutch, o país pode tornar-se um modelo para economias emergentes em todo o mundo.

O deserto de sal de Rann of Kutch, no noroeste da Índia, está a transformar-se num gigantesco campo de painéis solares. O parque de Khavda vai cobrir o equivalente a cerca de 725 quilómetros quadrados, com quase 60 milhões de painéis até 2029.

Nessa altura, será a maior instalação solar do mundo, com uma capacidade de 30 gigawatts (GW), o equivalente a 30 centrais nucleares típicas e energia suficiente para alimentar a Áustria inteira, conforme contextualizado pela Yale Environment 360.

No local, robôs limpam os painéis durante a noite com ar seco, sem recorrer a água doce, um recurso precioso nesta região árida.

Da dependência do carvão à revolução solar

Há apenas uma década, a energia solar era quase desconhecida na Índia fora de pequenas instalações rurais.

Em 2015, o primeiro-ministro, Narendra Modi, prometia duplicar a produção de carvão, e nas conferências climáticas internacionais os ministros indianos resistiam a qualquer compromisso de abandono dos combustíveis fósseis.

Contudo, enquanto a retórica continuava, a política interna já estava a mudar. O clima soalheiro do país e a queda abrupta no custo dos painéis solares criaram as condições para uma viragem.

A capacidade solar instalada tem crescido 40% ao ano, tendo ultrapassado os 150 GW em março de 2026, e devendo duplicar novamente até 2030.

No ano passado, mais de metade da capacidade de geração instalada passou a ser de origem não fóssil.

Segundo Kingsmill Bond, estratega de energia da Ember, "a China construiu sobre carvão; a Índia está a construir sobre o sol".

Abordagem da Índia é importante

A Índia já é o terceiro maior emissor de CO2 do mundo, e as suas cidades registam alguns dos piores índices de qualidade do ar do planeta.

Neste contexto, a energia solar oferece uma saída, com eletricidade mais barata, menos dependência de combustíveis importados e ar mais limpo para centenas de milhões de pessoas.

A transformação já está a acontecer no quotidiano, com a rede ferroviária a ser quase integralmente eletrificada na última década, e os chamados rickshaws elétricos a representarem cerca de 60% das novas vendas, cortando custos de combustível e poluição nas cidades congestionadas.

Um longo caminho pela frente

Apesar do avanço, o carvão ainda representa cerca de 70% da produção elétrica total. A rede elétrica, por estar desatualizada, não consegue escoar toda a energia produzida nos desertos do oeste, tendo chegado a desperdiçar quase 40% da produção solar em certos momentos de 2025.

Tendo em conta que a centrais solares demoram 18 a 24 meses a construir, e os projetos levam cerca de cinco anos, o governo comprometeu-se a investir mais de 100 mil milhões de dólares na expansão da rede até 2032, através dos chamados Corredores de Energia Verde.

No que toca ao armazenamento, novos projetos de bombagem hídrica e baterias de iões de lítio estão a ganhar escala.

O próprio complexo de Khavda está a instalar o maior sistema de baterias do país, capaz de fornecer mais de 1 GW à rede durante três horas por noite.

Além disso, Governo indiano passou, também, a exigir que todos os novos parques solares incluam sistemas de armazenamento.