Gemini chega ao Android Auto, elevando a experiência de condução com IA

A Google deu um passo gigante para elevar a experiência de condução, com a integração do seu assistente de IA, o Gemini no Android Auto. Esta atualização, que já começou a ser implementada para um número limitado de utilizadores. Representa a substituição progressiva do Assistente Google, prometendo capacidades mais avançadas e conversacionais para interações em modo "mãos-livres".

Gemini: uma nova era de assistência por voz

O Gemini no Android Auto não se limita a comandos simples, mas introduz um nível de conversação mais natural e fluida, essencial para manter o foco na condução. A integração do Gemini Live é um dos principais destaques. Permite aos utilizadores fazer perguntas de acompanhamento e até interromper o assistente, aproximando a interação de uma conversa humana.

O novo assistente consegue lidar com tarefas mais complexas e interligar informações de diversas aplicações. Por exemplo, um utilizador poderá facilmente:

Encontrar informações escondidas em e-mails.

Obter respostas rápidas sobre negócios, restaurantes e atrações próximas.

Editar, traduzir e enviar mensagens com maior facilidade.

Criar playlists personalizadas "na hora".

Segundo a Google, o objetivo é "tornar o tempo na estrada o mais valioso possível sem comprometer a segurança".

IA no Android Auto: implementação e requisitos

A transição para o Gemini está a ser feita de forma gradual, do lado do servidor, e inicialmente está acessível a quem utiliza as versões beta do Android Auto, como a versão 15.6 ou 15.7. Embora ainda não exista um anúncio oficial de disponibilidade para todos os mercados, como Portugal, a implementação já foi reportada em países como Alemanha, Itália e Espanha.

A chegada do Gemini exige que os utilizadores tenham a aplicação Gemini instalada no seu smartphone Android. Após a atualização, um ecrã de introdução ao Gemini deverá surgir no painel do carro ao tentar iniciar o Google Assistente. Alguns utilizadores relataram pequenos problemas iniciais, como a não funcionalidade dos apelidos (nicknames) dos contactos, mas a atualização geral da IA é vista como "substancial".

A integração do Gemini reflete o empenho da Google em aplicar a sua tecnologia de IA generativa para tornar o ambiente do carro mais inteligente e produtivo.