Lumo, a nova IA da Proton, onde as conversas são privadas e confideciais

Além de conversar, os bots de IA podem ser úteis para resumir textos, escrever e-mails ou fazer perguntas sobre temas complexos, ou sensíveis. Estas conversas podem ser utilizadas pelos gigantes da tecnologia para treinar os seus modelos de IA ou para outros usos ainda menos interessantes. Com a nova IA, o Lumo, a Proton oferece um chatbot que respeita a privacidade.

Entre ChatGPT, Gemini, Copilot, quer queiramos quer não, estes chatbots entraram no quotidiano de milhões de utilizadores. Uma verdadeira fonte eterna de informação para a OpenAI, Google e Microsoft, que podem usar conversas para treinar e melhorar os seus modelos de IA e recolher dados pessoais. Por vezes por razões menos nobres.

É aí que entra o Lumo. Este novo chatbot tem a privacidade como base, e por boas razões. É publicado pela Proton, a empresa suíça que fez da privacidade o seu pilar. Não se trata de usar a IA para “acelerar o modelo económico do capitalismo de vigilância, baseado na publicidade, na recolha de dados e na exploração”, garante a empresa.

Na verdade, os dados partilhados com o Lumo nunca serão vendidos, partilhados ou sequer roubados, e por uma boa razão. Nenhum histórico é armazenado num servidor remoto e todas as conversas são encriptadas de ponta a ponta. Assim, ninguém, exceto o utilizador, pode aceder às conversas, nem mesmo a Proton.

O Lumo utiliza o sistema de encriptação de “acesso zero” já utilizado no Proton Mail, Proton Drive e Proton Pass. O chatbot utiliza modelos de linguagem de código aberto (LLMs), incluindo o Nemo e o Small 3 da Mistral, o OpenHands 32B da Nvidia e o OLMO 2 32B do Allen Institute for AI. De facto, o Lumo seleciona o LLM mais adequado à consulta do utilizador. E opera a partir de centros de dados europeus, que estão, por isso, sujeitos a regras muito mais rigorosas do que os servidores localizados nos Estados Unidos ou na China.

O acesso ao Lumo é gratuito e não requer uma conta, mas os recursos do bot serão limitados a algumas perguntas por semana. Os utilizadores com uma conta Proton (gratuita) poderão guardar o seu histórico, acessível apenas nos seus dispositivos, e enviar ficheiros pequenos.

Uma subscrição do Lumo Plus por 12€ por mês desbloqueia todas as funcionalidades do bot, incluindo consultas ilimitadas, pesquisa online e carregamento de ficheiros de grande dimensão. O Lumo está disponível online neste endereço, existindo também aplicações para iOS e Android.