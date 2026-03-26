Tempo de vida de certificados TLS vai baixar para 47 dias
O mundo da segurança online prepara-se para uma mudança significativa. Os certificados SSL/TLS, essenciais para garantir ligações seguras na web, vão ter um prazo de validade cada vez mais curto.
A decisão foi aprovada pelo CA/Browser Forum, entidade que reúne os principais fabricantes de browsers e autoridades de certificação, com forte apoio da indústria.
Certificados: Redução do tempo de vida será gradual até 2029
A transição não será imediata. Está previsto um calendário faseado:
Março 15, 2026:
- Vida útil máxima do certificado: 200 dias
- Reutilização de validação de domínio: 200 dias (redução de 398 dias)
- Reutilização de validação OV/EV (SII): 398 dias (redução de 825 dias)
Março 15, 2027:
- Vida útil máxima do certificado: 100 dias
- Reutilização de validação de domínio: 100 dias
Março 15, 2029:
- Vida útil máxima do certificado: 47 dias
- Reutilização de validação de domínio: 10 dias
A redução da validade tem como objetivo aumentar a segurança. Certificados com longa duração podem tornar-se vulneráveis, seja por utilizarem algoritmos desatualizados ou por permanecerem ativos mesmo após comprometimento da segurança.