Muted.io: um espaço para descobrir música em família

A nossa sugestão de hoje é uma forma simples e divertida de manter os miúdos entretidos nas férias, ao mesmo tempo que exploram o mundo da música. Venha conhecer a plataforma Muted.io.

O Muted.io é uma forma simples e divertida de manter os miúdos entretidos nas férias, ao mesmo tempo que exploram o mundo da música.

Uma atividade divertida e educativa

Encontrar uma atividade digital que seja divertida, criativa e educativa nem sempre é fácil.

O Muted.io é uma excelente sugestão para pais que querem entreter as crianças, e, muito provavelmente, acabar também envolvidos na brincadeira.

Este site reúne ferramentas interativas de música que ajudam a explorar sons, ritmos, notas, acordes e instrumentos de uma forma visual e prática. Não é preciso saber tocar piano ou guitarra: basta curiosidade e vontade de experimentar.

Aprender através da experimentação

As crianças podem identificar notas, conhecer escalas, brincar com um piano virtual, explorar acordes de guitarra e ukulele, experimentar padrões de bateria ou criar sequências rítmicas.

Para os mais velhos , pais incluídos, há ainda recursos como o círculo das quintas, afinadores, referências de acordes e explicações simples sobre teoria musical.

Música sem pressão

O grande mérito do Muted.io está em transformar conceitos que podem parecer técnicos em experiências acessíveis. Em vez de começar pela teoria, convida-nos a clicar, ouvir, testar e descobrir.

É uma boa forma de despertar o interesse pela música sem pressão, ao ritmo de cada pessoa.

Para uma atividade em família, vale a pena começar por escolher um instrumento virtual e propor pequenos desafios:

"Conseguimos tocar uma melodia só com teclas brancas?"

"Que acordes soam mais alegres?"

"Quem consegue criar o ritmo mais engraçado?"

Estes momentos podem transformar alguns minutos ao computador numa pequena oficina de criatividade.

Intuitivo mesmo em inglês

O site está em inglês, mas a forte componente visual torna-o bastante intuitivo, mesmo para quem não domina o idioma.

É também uma oportunidade para pais e filhos aprenderem em conjunto, ouvindo com atenção, fazendo perguntas e, acima de tudo, divertindo-se.

O Muted.io é gratuito para explorar online e prova que a música pode caber num ecrã sem perder aquilo que tem de mais importante: a capacidade de juntar pessoas, estimular a imaginação e criar bons momentos.

A plataforma disponibiliza uma aplicação para Windows, Mac e Linux. Esta sim tem um valor, custa 16 dólares (cerca de 14 euros)

Muted.io