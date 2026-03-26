“Quishing”: GNR alerta que pode ser roubado só por apontar a câmara do seu telefone

Foi através das redes sociais que a Guarda Nacional Republicana (GNR) alertou os utilizadores para uma forma de fraude digital. De nome quishing, pode roubar-lhe dinheiro só por apontar a câmara do telefone.

Hoje em dia, os códigos QR estão por todo o lado e são utilizados para os mais variados fins, desde campanhas publicitárias até menus de restaurantes e bares. Quando vemos um, o instinto já manda fazer scan para ver onde nos leva.

Considerando esta presença constante, não é surpreendente que tenha surgido uma forma de burla que tira partido deles.

Entenda os ataques de quishing

Chama-se quishing e é uma forma de fraude digital que utiliza códigos QR para enganar as pessoas, funcionando como uma variante do phishing tradicional.

Em vez de o utilizador receber um link suspeito por e-mail ou mensagem, é levado a digitalizar um código QR que o direciona para um website falso, muitas vezes visualmente idêntico a páginas legítimas de bancos, serviços de entrega ou plataformas online.

O objetivo é levá-lo a introduzir dados sensíveis, como palavras-passe, informações pessoais ou dados bancários, sem que se aperceba de que está a interagir com um website fraudulento.

Segundo a GNR, num vídeo publicado nas suas redes sociais, o ataque pode ocorrer em diversas situações comuns do dia a dia.

Basta que alguém cole um código QR falso por cima de um original e legítimo.

Explica a força de segurança, num vídeo, exemplificando com um talão numa multa de estacionamento.

A partir daí, os burlões podem conseguir transferências diretas de dinheiro ou instalar malware no telemóvel da vítima, conseguindo aceder a dados bancários, pessoais e palavras-passe.

Como evitar ataques de quishing?

Por forma a reduzir o risco de cair em esquemas de quishing, é importante adotar alguns cuidados simples no dia a dia, especialmente ao interagir com códigos QR em espaços físicos ou digitais.

Seguir boas práticas de segurança pode fazer a diferença entre proteger os seus dados ou expô-los a burlas, por isso vale a pena estar atento e agir com precaução: