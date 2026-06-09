Android Auto muda o Google Maps e resolve um dos seus maiores problemas

O Android Auto redesenhou os alertas do Google Maps para os tornar menos intrusivos. A Google quer assim melhorar a segurança dos condutores e reduzir as distrações na condução. É uma mudança simples, mas que terá um impacto grande para todos.

Android Auto muda os alertas do Google Maps

A Google está a implementar uma mudança significativa na experiência de navegação do Android Auto, que afeta diretamente a forma como os alertas de trânsito e de incidentes são apresentados no Google Maps. A reformulação pretende resolver um dos problemas mais criticados pelos condutores nos últimos anos: as notificações pop-up demasiado intrusivas durante a condução.

Até então, os alertas de incidentes apareciam como janelas pop-up que podiam substituir as informações principais no ecrã, como a rota, o tempo estimado de chegada ou as instruções de navegação passo a passo, por alguns segundos. Este comportamento criava interrupções visuais que, num ambiente de condução, podiam ser particularmente incómodas e até potencialmente perigosas.

Com a nova interface, a Google mudou significativamente a sua abordagem. Os alertas são agora sobrepostos de forma mais discreta, diretamente sobre a previsão de chegada , sem obscurecer os outros elementos da interface. Por outras palavras, a navegação permanece visível o tempo todo, evitando os saltos visuais que caracterizavam o design anterior.

Resolve um dos seus problemas das notificações

A notificação aparece durante alguns segundos com opções simples como "Sim" ou "Não", permitindo confirmar ou rejeitar o pedido sem sair da vista principal do mapa. Após esta breve interação ou espera, a notificação desaparece automaticamente, mantendo a continuidade da navegação.

O impacto da alteração varia consoante o tipo de ecrã do veículo. Em ecrãs mais altos, como os de alguns SUV, a melhoria é menos notória porque a interface já exibia a informação de forma bastante fiável. No entanto, em ecrãs mais horizontais e compactos, o redesenho representa uma clara melhoria, pois evita que elementos importantes se desloquem ou desapareçam temporariamente.

Esta configuração parece estar a chegar gradualmente aos utilizadores do Android Auto, embora não esteja claro se a sua ativação depende de uma atualização específica do sistema ou de uma atualização da aplicação Google Maps.