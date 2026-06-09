Análise BLUETTI Elite 300: estação de 3 kWh que lhe dá energia em qualquer lugar
As estações de energia portáteis existem em todas as formas e tamanhos - e a BLUETTI acredita ter encontrado o ponto ideal para muitos utilizadores com a nova Elite 300. Deixamos a nossa análise.
Apesar do seu formato relativamente compacto, integra uma bateria de alta capacidade de 3 kWh, o que a coloca na categoria de "energia a sério" em vez de simples equipamento para campismo. Consegue alimentar confortavelmente os equipamentos essenciais de uma casa, e não apenas telemóveis e computadores portáteis.
Especificações
Especificações
Bateria
- Modelo: Elite 300
- Capacidade da bateria: 3014,4 Wh (314 Ah)
- Tipo de bateria: LiFePO₄ (Lítio Ferro Fosfato)
- Ciclo de vida: 6000+ ciclos até 80% da capacidade
Saída
- Potência de pico (Surge): 4800 W
- Potência de elevação: 4800 W
- Saída AC (descarga): 2400 W máx., 230 V, 50/60 Hz
- Saída AC (bypass): 2300 W máx., 230 V, 50/60 Hz
- Tomadas: 2 × AC padrão
- Porta 12 V: 1 × 12 V / 30 A
- USB-C: 1 × 100 W, 1 × 140 W
- USB-A: 2 × 15 W
- Isqueiro: 1 × porta (120 W máx.)
Entrada
- Entrada AC: 2300 W, 10 A máx., 230 V, 50/60 Hz
- Entrada DC (XT60): 1200 W máx., 12 V a 60 V, 22 A
- Entrada combinada (AC + DC): 2400 W máx.
- Entrada solar: 1200 W máx., 12 V–60 V, 22 A máx.
- Tempo de carregamento: 4,1 horas até 100%
Geral
- Peso líquido: Aproximadamente 26,3 kg (57,98 lbs)
- Dimensões (C × L × A): 366 × 305 × 297,5 mm
- Temperatura de carregamento: 0°C a 40°C
- Temperatura de descarga: -20°C a 40°C
- Tempo de comutação UPS: ≤10 ms
- Controlo por app: Bluetooth & Wi-Fi
- Carregamento simultâneo (pass-through): Sim
- Garantia: 5 anos
Na caixa
- BLUETTI Elite 300
- Cabo de carregamento AC (1,5 m)
- Parafuso de grounding (M5 x 10 mm)
- Manual do utilizador e cartão de garantia
Design da BLUETTI Elite 300
A primeira coisa que vai notar ao tirar a Elite 300 da caixa é que precisa das duas mãos para o fazer. Com 26,3 kg de peso e dimensões generosas (366 × 305 × 297,5 mm), o termo correto para a descrever seria "transportável" em vez de portátil.
Apesar de ser considerada uma das estações de 3 kWh mais compactas do mercado, não é um equipamento para andar a passear debaixo do braço.
O seu formato em bloco é equilibrado e inclui pegas laterais robustas que facilitam o transporte para o local de acampamento ou oficina, mas o seu habitat natural é num ponto fixo - seja na mala de um jipe, numa autocaravana ou a um canto da garagem.
Qualidade de construção
A construção transmite solidez logo ao primeiro contacto. O chassis parece preparado para uso intensivo - seja em ambiente de obra, campismo ou utilização doméstica mais exigente.
Não é uma estação "rugged" no sentido técnico (sem certificações militares ou resistência extrema a água/poeira), mas está claramente acima do nível de power banks convencionais. Aguenta bem impactos ligeiros e transporte frequente.
Outro ponto relevante é a escolha da bateria LiFePO₄, que não só melhora a segurança térmica como contribui para a longevidade. Os mais de 6000 ciclos até 80% de capacidade colocam-na num patamar bastante sólido para quem pensa em uso prolongado - vários anos sem grande degradação.
Portas e conectividade
A Elite 300 aposta numa seleção de portas prática e suficiente para a maioria dos cenários, sem exageros:
- 2 tomadas AC (até 2400 W no total)
- 1 saída 12 V / 30 A
- 1 porta de isqueiro (120 W)
- 2 USB-A (15 W)
- 2 USB-C (100 W e 140 W)
Não é a estação com mais portas do mercado, mas cobre bem os essenciais. Destaca-se a presença de USB-C de 140 W. No lado da entrada, há bastante flexibilidade:
- Até 2300 W via AC
- Até 1200 W via solar
- Possibilidade de carregamento combinado (AC + DC)
Isto permite adaptar o carregamento a diferentes cenários - desde casa até setups completamente off-grid. Ainda assim, o tempo de carregamento anunciado de cerca de 4,1 horas é mais conservador do que alguns concorrentes diretos.
Performance da BLUETTI Elite 300
Com 3014 Wh de capacidade e uma saída contínua de 2400 W, a Elite 300 entra claramente na categoria de soluções capazes de substituir temporariamente a rede elétrica. Na prática, isto traduz-se em:
- Alimentar frigoríficos, micro-ondas ou máquinas de café;
- Suportar ferramentas elétricas;
- Manter vários dispositivos a funcionar em simultâneo;
- Servir como backup básico em casa.
A potência de pico de 4800 W ajuda a lidar com picos de arranque de equipamentos mais exigentes, algo essencial neste tipo de produto.
Um detalhe importante é o tempo de comutação UPS (≤10 ms). Não é instantâneo ao nível de soluções profissionais, mas é suficientemente rápido para proteger equipamentos sensíveis na maioria dos casos.
No entanto, convém ajustar expectativas: apesar da capacidade elevada, não substitui um sistema fixo de energia doméstica. É mais uma solução intermédia entre portabilidade e backup.
Para testar esta máquina, ligámos um aquecedor e um secador de cabelo às entradas AC, e um smartphone à entrada USB-C. No total, o consumo atingiu 2510 W de potência e, mesmo com apenas 30% de carga restante, a bateria indicava ainda uma autonomia de quase 20 minutos.
Software e suporte
A integração com app (Bluetooth e Wi-Fi) é um dos pontos mais modernos da Elite 300. A aplicação BLUETTI, disponível para Android e iOS, permite monitorizar consumo em tempo real, ligar/desligar saídas, ver estatísticas de utilização e diagnósticos básicos do sistema.
Na prática, funciona bem e acrescenta utilidade - sobretudo quando a estação está fora de alcance direto, como num setup de carrinha ou garagem.
A garantia de 5 anos também é relevante e coloca o produto numa posição confortável face à concorrência. Mostra alguma confiança da marca na durabilidade do equipamento.
Veredicto da BLUETTI Elite 300
A BLUETTI Elite 300 não é uma compra de impulso. É uma solução de energia pensada para quem tem necessidades elétricas pesadas fora da rede.
Se tudo o que precisa é manter o seu portátil e smartphone vivos durante uma noite no monte, há opções muito mais leves, baratas e práticas no mercado (como a linha mais básica da própria BLUETTI).
No entanto, se é um profissional da construção, vive numa autocaravana, ou procura uma salvaguarda robusta para cortes de energia em casa, a Elite 300 justifica o investimento de 1500€ e as idas ao ginásio para a conseguir levantar.
Traz potência equivalente à da rede elétrica para o meio do nada, com uma robustez de construção e uma química de bateria prontas para durar anos.
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|PRÓS
|CONTRAS
|Capacidade e potência muito sólidas
|Peso elevado
|Bateria durável (LiFePO₄)
|Complexa para o uso "casual"
|Carregamento rápido e versátil