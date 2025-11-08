WhatsApp: uma novidade exclusiva na Europa pode mudar esta app
Não é recente a decisão da Meta de abrir o WhatsApp a outras apps de mensagens. esta é uma interoperabilidade que está a ser imposta pela DNA e que tem mesmo de ser cumprida. Esta é uma novidade exclusiva na Europa pode mudar esta app e que está agora a começar testes mais intensivos e já com algo palpável para se visto.
WhatsApp tem uma novidade exclusiva na Europa
O WhatsApp está a começar a testar o envio e receção de mensagens com outras aplicações de mensagens. Este é um desenvolvimento muito importante, mas, por enquanto, está apenas disponível para utilizadores europeus e para os que destes estejam no programa de testes deste serviço da Meta.
Embora os nomes de utilizador substituam gradualmente os números de telefone no WhatsApp a partir de 2026, a aplicação prepara uma nova funcionalidade ambiciosa. Falamos da possibilidade de trocar mensagens com utilizadores noutras plataformas de mensagens. Esta função é obrigatória na Europa pela Lei dos Mercados Digitais (DMA).
Na sua versão beta, o WhatsApp está a testar a compatibilidade com serviços de mensagens de terceiros. Em breve, poderá conversar com pessoas que não utilizam o WhatsApp, sem ter de abrir outra aplicação. A ideia é permitir que qualquer aplicação compatível envie e receba mensagens, imagens, vídeos e mensagens de voz, mantendo a encriptação e a segurança do WhatsApp.
Mensagens de outras plataformas na app da Meta
Esta interoperabilidade é uma consequência direta da Lei dos Mercados Digitais (DMA). Esta legislação europeia exige que grandes plataformas como a Meta abram os seus serviços à concorrência. Para os utilizadores, isto deve simplifica a comunicação entre aplicações de mensagens. Como se vê nas imagens, as conversas com estes serviços externos podem ser separadas das normais para evitar qualquer confusão.
A funcionalidade não está planeada para fora da Europa e a compatibilidade continua muito limitada. Isto porque apenas a aplicação BirdyChat foi mencionada até à data. Outras aplicações de mensagens seguirão o exemplo, mas primeiro terão de adaptar a sua tecnologia para satisfazer os requisitos do WhatsApp e da DMA.
Espera-se que isto demore algum tempo, uma vez que cada serviço precisará de garantir uma comunicação fluida e um nível de segurança que não coloque os utilizadores em risco. Entretanto, os interessados já podem participar no programa beta através da Google Play Store para testar esta abertura forçada do WhatsApp.