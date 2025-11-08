WhatsApp: uma novidade exclusiva na Europa pode mudar esta app

Não é recente a decisão da Meta de abrir o WhatsApp a outras apps de mensagens. esta é uma interoperabilidade que está a ser imposta pela DNA e que tem mesmo de ser cumprida. Esta é uma novidade exclusiva na Europa pode mudar esta app e que está agora a começar testes mais intensivos e já com algo palpável para se visto.

WhatsApp tem uma novidade exclusiva na Europa

O WhatsApp está a começar a testar o envio e receção de mensagens com outras aplicações de mensagens. Este é um desenvolvimento muito importante, mas, por enquanto, está apenas disponível para utilizadores europeus e para os que destes estejam no programa de testes deste serviço da Meta.

Embora os nomes de utilizador substituam gradualmente os números de telefone no WhatsApp a partir de 2026, a aplicação prepara uma nova funcionalidade ambiciosa. Falamos da possibilidade de trocar mensagens com utilizadores noutras plataformas de mensagens. Esta função é obrigatória na Europa pela Lei dos Mercados Digitais (DMA).

Na sua versão beta, o WhatsApp está a testar a compatibilidade com serviços de mensagens de terceiros. Em breve, poderá conversar com pessoas que não utilizam o WhatsApp, sem ter de abrir outra aplicação. A ideia é permitir que qualquer aplicação compatível envie e receba mensagens, imagens, vídeos e mensagens de voz, mantendo a encriptação e a segurança do WhatsApp.

Mensagens de outras plataformas na app da Meta

Esta interoperabilidade é uma consequência direta da Lei dos Mercados Digitais (DMA). Esta legislação europeia exige que grandes plataformas como a Meta abram os seus serviços à concorrência. Para os utilizadores, isto deve simplifica a comunicação entre aplicações de mensagens. Como se vê nas imagens, as conversas com estes serviços externos podem ser separadas das normais para evitar qualquer confusão.

A funcionalidade não está planeada para fora da Europa e a compatibilidade continua muito limitada. Isto porque apenas a aplicação BirdyChat foi mencionada até à data. Outras aplicações de mensagens seguirão o exemplo, mas primeiro terão de adaptar a sua tecnologia para satisfazer os requisitos do WhatsApp e da DMA.

Espera-se que isto demore algum tempo, uma vez que cada serviço precisará de garantir uma comunicação fluida e um nível de segurança que não coloque os utilizadores em risco. Entretanto, os interessados ​​já podem participar no programa beta através da Google Play Store para testar esta abertura forçada do WhatsApp.