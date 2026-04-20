Tim Cook vai deixar liderança da Apple. John Ternus assume o cargo

A Apple anunciou, esta segunda-feira à tarde, que Tim Cook deixará o cargo de CEO, função que desempenha desde 2011, quando sucedeu ao falecido Steve Jobs. O atual vice-presidente sénior de Engenharia de Hardware, John Ternus, assumirá o cargo a 1 de setembro deste ano.

Cook permanecerá na empresa como presidente executivo, enquanto Ternus passará a integrar o conselho de administração. Arthur Levinson, que desempenhou funções como chairman não executivo nos últimos 15 anos, será diretor independente principal, também com efeitos a partir de 1 de setembro.

Uma transição aguardada há anos

A transição era esperada há algum tempo e marca o fim de um dos períodos mais longos e impactantes à frente de uma empresa tecnológica.

Cook assumiu a liderança num momento de incerteza, com Jobs a falecer de cancro pancreático apenas seis semanas após lhe ter passado formalmente o cargo. Herdou uma empresa que muitos analistas e entusiastas ainda associavam diretamente ao seu fundador.

Hoje, deixa uma empresa avaliada em 4 biliões de dólares (4 trillion dollars), com receitas anuais que mais do que quadruplicaram durante o seu mandato.

Foi o maior privilégio da minha vida ser CEO da Apple. Amo a Apple com todo o meu ser e estou profundamente grato por ter tido a oportunidade de trabalhar com uma equipa tão engenhosa, inovadora, criativa e dedicada a melhorar a vida dos nossos clientes.

Afirmou Cook em comunicado.

De especialista em operações a líder global

Quando chegou a Cupertino em 1998, Cook não foi contratado como visionário. Jobs precisava de alguém para reorganizar uma cadeia de abastecimento que era, na altura, considerada desastrosa. Natural de Mobile, Alabama, Cook trabalhou 12 anos na IBM antes de passagens pela Intelligent Electronics e pela Compaq.

Rapidamente fechou armazéns, consolidou fornecedores e transformou a operação de fabrico da Apple numa vantagem competitiva.

A sua promoção a CEO não foi imediata. Durante anos, acreditava-se em Silicon Valley que ninguém poderia substituir Jobs. Contudo, sempre que a saúde do fundador o obrigou a afastar-se, em 2004, 2009 e novamente em 2011, Cook assegurou a liderança com estabilidade, tornando-se o sucessor natural.

Sucessos e alguns tropeços

Apesar do sucesso generalizado, houve falhas mediáticas. Entre as mais visíveis esteve o Apple Vision Pro, um headset de realidade mista promovido por Cook como a próxima grande plataforma da empresa, mas que acabou por ter uma adesão reduzida devido ao elevado preço.

Ainda assim, o seu legado é amplamente positivo. A Apple destacou que Cook transformou os serviços num negócio que ultrapassa os 100 mil milhões de dólares anuais. Foi também durante o seu mandato que a empresa consolidou a categoria de wearables, com o Apple Watch a representar cerca de 25% das vendas globais de smartwatches no último ano.

Levinson descreveu a liderança de Cook como “sem precedentes e excecional”, destacando a sua integridade e valores. O conselho de administração manifestou ainda entusiasmo por manter Cook como presidente executivo.

Quem é John Ternus?

John Ternus, com 51 anos, tem praticamente toda a sua carreira ligada à Apple. Natural da Califórnia, estudou engenharia mecânica na Universidade da Pensilvânia, onde também integrou a equipa de natação, concluindo o curso em 1997.

Após uma breve passagem pela Virtual Research Systems, onde trabalhou em headsets de realidade virtual, entrou na Apple em 2001.

Em 2013 tornou-se vice-presidente de engenharia de hardware e, em 2021, foi promovido a vice-presidente sénior, tornando-se o membro mais jovem da equipa executiva.

Um nome ligado aos principais produtos da Apple

Ternus esteve envolvido em muitos dos principais produtos da última década. Segundo a Apple, teve um papel relevante no lançamento do iPad e dos AirPods, além de liderar várias gerações do iPhone, Mac e Apple Watch.

Mais recentemente, destacou-se com a nova linha de iPhone, que inclui o iPhone 17 Pro e Pro Max, o iPhone Air, descrito como extremamente fino e resistente, e o iPhone 17.

No segmento Mac, contribuiu para reforçar a oferta com modelos como o MacBook Neo, mais acessível. A sua equipa também impulsionou os AirPods para além de simples auscultadores, integrando funcionalidades ligadas à saúde auditiva.

Sustentabilidade e durabilidade como prioridade

Para além dos produtos, Ternus tem apostado na durabilidade e reparabilidade. A Apple atribui-lhe a introdução de novos materiais e processos de fabrico que reduziram a pegada de carbono dos equipamentos, incluindo o uso de alumínio reciclado em várias linhas.

Depois de quase toda a minha carreira na Apple, tive o privilégio de trabalhar com Steve Jobs e de ter Tim Cook como mentor. É uma honra assumir este cargo e prometo liderar com os valores e a visão que definem esta empresa há meio século.

Afirmou Ternus.

Cook, por sua vez, descreveu Ternus como “um engenheiro brilhante, um inovador nato e um líder com integridade”, garantindo que é “a pessoa certa para conduzir a Apple no futuro”.