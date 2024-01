Tim Cook levanta o véu do fabrico dos Apple Vision Pro (vídeo)

Os óculos de realidade mista Apple Vision Pro, já pode ser comprados. A versão mais cara custa 3.899 dólares. O preço, para além da qualidade de software, reflete a qualidade do hardware. E a Apple faz questão de mostrar, num pequeno vídeo partilhado por Tim Cook, alguns dos processos dentro da fábrica.

A pré-venda dos Apple Vision Pro começou nesta sexta-feira. Os clientes interessados no headset de “spatial computing”, termo usado pela Apple, já podem realizar o pedido no site da gigante de Cupertino. As entregas e vendas nas Apple Store americanas começam no dia 2 de fevereiro.

Como são fabricados os Vision Pro?

Com a abertura das pré-encomendas dos novos óculos de computação espacial, da Apple, Tim Cook publicou este vídeo que mostra imagens das etapas de produção, maioritariamente automatizadas, envolvidas na construção do headset.

O preço inicial é de 3.499 dólares (cerca de 3.200 euros em conversão direta) para o modelo com 256 GB. A versão mais cara, com 1 TB, custa 3.899 dólares (cerca de 3500 euros). Já o Apple Vision Pro de 512 GB custam 3.699 dólares (cerca de 3400 euros).

Conforme já referimos algumas vezes, para já, a Apple só venderá os Apple Vision Pro nos Estados Unidos. Uma característica interessante, que deve saber é, se o utilizador usa óculos, pode enviar no site a receita da prescrição das lentes de correção, que serão enviadas já instaladas — as lentes são fabricadas pela Zeiss.

Além disso, no site o utilizador poderá perceber o tamanho que deve encomendar, através de um sistema que a Apple implementou para iPhone ou iPad.

Este sistema mede alguns parâmetros do rosto do utilizador para este comprar o Light Seal (bloqueador de luz) na medida certa.

Para já, mesmo que tenha o dinheiro disponível, mesmo que tenha forma de mudar a sua Apple Store para os EUA, saiba que a adaptação das lentes com prescrição médica, ainda só funciona para os EUA. Portanto, tenha atenção quando pensar em comprar este gadget.

Além que alguns recursos e conteúdos podem estar bloqueados para fora dos EUA.

Os primeiros clientes do Apple Vision Pro terão acesso a mais de 150 filmes e séries compatíveis com 3D. Além disso, alguns títulos terão suporte para a Apple Immersive, um formato de vídeo em 180º, 3D e com resolução 8K — como indica o nome, para entregar a melhor imersão possível ao utilizador.