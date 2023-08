Aos equipamentos tecnológicos que conhecemos, aos poucos, vão-se juntando outros que, até então, eram apenas fruto da nossa imaginação ou que víamos nos filmes de ficção científica. Um desses equipamentos são os anéis inteligentes e as mais recentes notícias dão conta de que a Apple registou uma nova patente daquele que poderá ser o seu smart ring.

Nova patente da Apple de um anel inteligente

Depois dos relógios inteligentes, há um novo wearable que poderá revolucionar o futuro das tecnologias vestíveis. Estamos a falar dos anéis inteligentes, um produto semelhante a um anel normal, mas com tecnologia avançada incorporada.

E agora, as notícias recentes revelam que a Apple registou novas patentes para aquele que se supõe ser o seu smart ring, que poderá ser apelidado de Apple Ring. Esta possibilidade por parte da marca da maçã já não é propriamente algo novo, pois desde há algum tempo que a empresa estará a analisar essa oportunidade de negócio.

A nova patente a Apple foi registada no passado dia 22 de agosto e mostra então um produto circular que, no seu interior, está capacitado com tecnologia que lhe permite realizar diversas funções. E os detalhes revelam que este anel inteligente poderá vir equipado com várias das funções do Apple Watch, como notificações e respostas rápidas através do equipamento.

No documento da patente são referidas algumas funcionalidades deste wearable, nomeadamente a capacidade de "controlar outros dispositivos". Alguns exemplos são o controlo do smartwatch, equipamentos de monitorização de saúde, smartphones, tablets, portáteis, auriculares, entre outros.

O Apple Ring terá o recurso de feedback háptico que o fará vibrar no dedo do utilizador assim que recebe uma notificação.

Alguns acreditam que os anéis inteligentes se vão tornar muito populares no futuro e substituir as smartbands e smartwatches nalgumas tarefas, como a monitorização da saúde do utilizador.

Neste segmento já existem algumas marcas, como a Oura com o seu Oura Ring. Para além disso, também a Samsung está a preparar o seu anel inteligente que, de acordo com o jornal sul-coreano The Elec, terá como nome Galaxy Ring e já estará na fase de testes com os primeiros protótipos. Este anel deverá chegar ao mercado em 2024.