Computadores, tablets e miniPCs Chuwi para aproveitar em promoções de aniversário

A Chuwi está a celebrar o terceiro aniversário da sua loja online com muitas promoções. Para o ajudar a escolher bons produtos, estamos a destacar um computador portátil, um tablet e um mini-PC, mas há mais para descobrir.

Computador portátil Chuwi Gemibook XPro

A primeira escolha para aproveitar no 3.º aniversário da loja online Chuwi é o computador Chuwi Gemibook XPro, sendo que na sua compra ainda tem direito a um rato sem fios da marca.

Tem um ecrã de 14,1" com resolução de 1080p e taxa de atualização de 60Hz e integra um processador de 4 núcleos Intel N100 com frequência de 3,4 GHz a 12 W. Integra ainda um SSD de 256 GB e uma gráfica Intel UHD 24EU.

O computador conta ainda com WiFi6 802.11ax, tem 1 porta USB Tipo-C, jack de 3,5mm, HDMI e USB 3.0.

Pode produzir vídeo até 4K@60Hz, têm excelente duração da bateria, sendo que o ciclo real de reprodução de vídeo pode durar até 3,5 horas e o tempo de espera é superior a 13 horas, com uma autonomia esperada de cerca de 10 horas em utilização diversificada.

Tablet Chuwi HiPad Max

O Chuwi HiPad Max é um tablet Android 12 com processador da Qualcomm, o Snapdragon 680. A GPU é uma Adreno 610 e tem 8 GB de RAM além de 128 GB de armazenamento interno, expansível por cartão microSD.

O ecrã do Chuwi HiPad Max tem 10,36 polegadas, com resolução FullHD. Será ideal tanto para ler e escrever, como para ver uma série ou jogar. Com um sistema de 4 altifalantes, a experiência de utilização nestas duas últimas tarefas poderá ser ainda mais interessante.

O tablet pesa cerca de 440 g e mede 245 x 156 x 8 mm, tem porta USB-C e ranhura para o cartão de memória. Vem com Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ac.

A bateria é outro dos pontos fundamentais. O Chuwi HiPad Max tem uma bateria de 7000 mAh o que será mais do que suficiente para 10 horas de utilização seguida, ou seja, para um estudante, vai dar para bem mais do que um dia de utilização. As câmaras são de 5 MP na frente, ideal para videochamadas e a traseira é de 8 MP.

Mini PC Chuwi CoreBox 4th

O Chuwi CoreBox 4th tem um processador Intel Core i5-1235U. A placa gráfica é uma Intel Iris Xe, tem 16 GB de RAM e SSD de 512 GB, que pode ir até 1TB. Este modelo já traz ligação Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, com sistema operativo Windows 11.

O computador vem com quatro portas USB 3.0 tipo A, uma ligação Ethernet Gigabit, HDMI 2.0/DisplayPort e jack de áudio e microfone de 3,5 mm.

Com a sua capacidade de ligação a dois monitores 4K via HDMI e DisplayPort, o uso de vários monitores melhora muito a eficiência do trabalho. É equipado ainda com placa de rede sem fio Intel AX201, suporta rede WiFi 6 e Bluetooth 5.1.

Muitos outros descontos a não perder

Poderá encontrar outros modelos de tablets, portáteis ou Mini PC com descontos até 50%, como é o caso do portátil HeroBook Pro 14.1'', atualmente disponível por 175€.

Todos os preços têm IVA incluído e, escolhendo o armazém europeu, a entrega é gratuita e rápida, não sujeita a custos adicionais na entrega.

3º aniversário da loja online Chuwi