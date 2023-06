Com o Android 14 já a ser terminado pela Google, é hora de as marcas começarem a preparar as suas versões e personalizações. A OPPO quer ser das primeiras a oferecer isso aos utilizadores e revelou agora a lista dos primeiros smartphones da marca a receber esta versão.

Que smartphones vão receber o Android 14

Não tem sido simples a presença da OPPO na Europa. Apesar de ter vendas interessantes, a marca tem tido problemas legais na Alemanha e em alguns países, como em França, surgiram indicações de que poderia abandonar o mercado.

Ainda assim, a aposta na sua presença nestes mercados e revelou agora a sua janela de atualizações para o próximo Android 14. A marca quer estar presente desde o primeiro momento e dar aos utilizadores o máximo que este sistema pode oferecer a todos.

A lista agora revelada veio de declarações de um representante da Oppo Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo). Revela a lista dos primeiros modelos a ter acesso a esta versão, algo que deverá acontecerr antes do final do ano.

A98

A78

A77

A57

Reno 8 Pro

Reno 8

Reno 8T

Reno 7

Find X5

Find X5 Pro

Find X3 Pro

Find N2 Flip parece ter ficado de fora da lista

Curiosamente um dos modelos mais icónicos da marca na Europa parece ter ficado fora desta lista. Falamos do Find N2 Flip, que está atualmente a conseguir ser o representante máximo da marca nestes mercados. Certamente que este modelo irá ter acesso ao Android 14.

A marca deverá começar por apresentar esta sua nova versão do ColorOS baseado no Android 14 na China, alargando depois a mais países. Este é um processo que fez no passado e que levou a que em Dezembro a nova versão estivesse acessível a todos.

Quem quiser testar o Android 14 Beta 1 num OPPO já o pode fazer, estando esta versão acessível apenas ao Find N2 Flip. Em breve a marca deverá revelar as novidades e dar a conhecer o que preparou com o novo sistema da Google para os seus smartphones.