Google tira de vez do Android uma das melhores funcionalidades da sua app Telefone

A integração dos muitos serviços da Google com o Android tornam este sistema muito mais capaz e pronto a ser usado. Uma das muitas novidades que este oferece foi agora retirada de vez e deixa o sistema da Google. Falamos dos Locais próximos que desaparecem do local mais óbvio, a app Telefone.

Pode não parecer óbvio, mas a Google coloca nas suas apps e nos seus serviços muitas das capacidades que desenvolve ao longo do tempo. Desta forma, torna estas propostas mais capazes e mais completas, dando o máximo aos utilizadores e suprindo as suas necessidades e o que estes precisam ao longo do tempo.

Uma mudança neste paradigma surge agora, com o fim de uma das melhores e mais interessantes propostas do Android a desaparecer. A Google removeu da app Telefone o acesso aos Locais próximos, sendo estes removidos para outros locais, mantendo-se acessíveis, ainda que de forma menos direta.

Com os Locais próximos os utilizadores podem procurar contactos e moradas de empresas e serviços que estejam nas suas redondezas. Desta forma têm acesso direta a muita da informação que precisam e que assim está acessível no seu smartphone a qualquer momento.

A razão para que a Google tenha removido o acesso parece novamente associada à taxa de utilização. A empresa que mantém o Android revela serem poucos os utilizadores que ainda faziam a pesquisa diretamente e que muitos já tinham feito a transição para o Maps ou a Pesquisa, abandonando a app Telefone.

Ainda que desapareça da app Telefone, esta não é removida de forma completa do Android. Os utilizadores passam a ter de usar o Maps ou a Pesquisa para conseguir a informação que os Locais próximos disponibilizavam. A Google considera que desta forma a informação é mais completa e mais precisa para os utilizadores.

Esta funcionalidade já tinha começado a ser removida há alguns meses, mas versões beta da app Telefone. Agora, está oficialmente removida e inacessível para os utilizadores, que têm de usar as alternativas que a Google criou para acesso a essa informação.