O RCS é um dos mais recentes focos da Google, pelo menos no universo Android. A gigante das pesquisas quer tornar este protocolo como o padrão da indústria e levar a concorrência a seguir o mesmo caminho, tendo o utilizador a ganhar com isso. Agora, o Google Messages recebeu um lote de novidades e está a comemorar os utilizadores ativos mensais com RCS,

Com a Apple a criar uma alternativa para as mensagens, o iMessage, toda a concorrência ficou fora deste universo. É aqui que entra o RCS (Rich Communications Service) que é um protocolo que para além de ter pressupostos de segurança mais elevado, tem ainda a capacidade de receber e enviar imagens e vídeos em melhor qualidade e outros elementos multimédia.

O Google Messages é o expoente máximo no Android e por isso a gigante das pesquisas quer apostar de forma muito ativa. Para isso traz agora 7 novidades que vão elevar ainda mais esta app dedica às mensagens e dar mais opções aos utilizadores para comunicarem com os seus contactos.

Estas novidades são em várias áreas e temos, pro exemplo, o Fotomoji. Este permite que você transforme as suas fotos favoritas em reações com a ajuda da IA ​​do Google no dispositivo. Há também os Voice Mods e a qualidade de áudio aprimorada. Os primeiros permitem dar vida às mensagens de voz com nove emoções diferentes.

Estas continuam depois com os Efeitos de ecrã, onde mensagens ganham vida com animações vibrantes que transformarão palavras em exibições visuais deslumbrantes. Há também as Bolhas Personalizadas, onde pode personalizar a cor e os planos de fundo da sua conversa e da pessoa com quem comunica. Contem ainda com os Efeitos de reação e os Emoji animado.

Por fim, e para ajustar o Google Messages aos utilizadores, surgem agora os Perfis, que os utilizadores podem personalizar o nome do perfil e a foto que acompanha o seu número de telefone. Estas novidades estão já disponíveis na versão beta e em breve chegam a todos os utilizadores.

Estas novidades são importantes e querem comemorar um marco do Google Messages. Do que a Google revela, existem agora mais de um mil milhões de utilizadores ativos mensais com RCS habilitado no nesta app e neste serviço da gigante das pesquisas.