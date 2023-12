Conhece a IA do WhatsApp? Adicione o “Pi” aos seus contactos e faça as perguntas que quiser

Depois do ChatGPT, foram muitos os chatbots que surgiram, baseados em Inteligência Artificial (IA). Hoje, mostramos-lhe como pode ter um "amigo artificial", diretamente a partir da sua caixa de mensagens do WhatsApp. Conheça o chatbot Pi.

Se quer ter um chatbot pronto a ser usado, direta e facilmente, à distância de poucos cliques, não procure mais. Este "amigo artificial" lançado pela Inflection AI é uma ferramenta gratuita, que pode ser integrada no WhatsApp. É verdade! Podemos ter um chatbot sabichão nas nossas conversas da plataforma de mensagens.

O chatbot procura ser um assistente virtual acessível e responder a (quase) tudo, à semelhança de outros que conhecemos. Hoje, mostramos-lhe como pode tê-lo no WhatsApp.

Como ter o chatbot Pi no WhatsApp?

Primeiro, é preciso adicionar o número do Pi aos seus contactos. Para isso, basta clicar aqui, ou adicionar, manualmente: clicar no +, no canto superior direito; selecionar Novo contacto; e guardar o +1 (314) 333-1111, associando-lhe o nome que quiser. No caso, chamamos-lhe Pi, mas pode chamar-lhe Assistente, por exemplo.

Depois de adicionar o contacto e começar uma conversa, o chatbot vai apresentar-se. A partir daí, é só perguntar o que quiser, ficando com as respostas nas suas mensagens do WhatsApp.

Tão simples e útil quanto isto!

Teste o chatbot Pi e diga-nos o que achou da ferramenta!