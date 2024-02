Gboard: teclado da Google para Android já tem ferramenta de OCR para ler qualquer texto

A Google tem o bom hábito de misturar o seu software e os seus serviços, garantindo assim as melhores ferramentas para todos os utilizadores. O OCR, com o Google Lens, ganha um destaque especial e agora está num novo espaço. Passou a fazer parte do Gboard, o teclado da Google para Android.

O Gboard ganha capacidades OCR

Ainda não está acessível a todos, mas o Gboard tem uma novidade a ser lançada para os utilizadores deste teclado da Google. Esta será uma ferramenta que complementa de forma quase perfeita esta proposta da Google e abre as portas para uma captura de texto de uma forma que até agora não era esperada.

Falamos da capacidade de ler o texto de fora do smartphone Android, vindo de qualquer ponto, bastando apontar para o que querem captar e usar depois no smartphone. Esta ferramenta de OCR é uma velha conhecida de quem já usa o Android e até os serviços da Google.

Mais ferramentas no teclado Android

Ainda que usa todas as capacidades do Google Lens, a gigante das pesquisas resolveu usar o nome "Scan Text" no GBoard. Esta mudança deverá ser, provavelmente, para ser mais óbvia e direta a funcionalidade oferecida para os muitos utilizadores deste teclado do Android.

O "Scan Text" aparece na lista de recursos extra do Gboard e pode ser arrastado para a barra de ferramentas para acesso rápido. Após conceder permissão para utilização da câmara, é apresentada uma vista que ocupa mais da metade do ecrã. Bastará tocar no botão para “Tirar uma fotografia das palavras a digitalizar”.

Google tornou tudo simples de usar

Esta ferramenta permanece aberta após a inserção do texto, caso se pretenda selecionar outro bloco de texto. Pode tocar na seta para trás no canto superior esquerdo para captar uma nova imagem ou, carregar no botão Fechar para ter novamente o teclado completo.

Ainda que surja agora como uma novidade, esta capacidade de OCR do Gboard já tinha sido descoberta antes. Os testes com esta novidade vão agora continuar, para que depois seja alargada a muitos mais utilizadores, que a vão poder usar sem qualquer limite para captar texto no Android.