Mais uma falha estranha no Android Auto! Agora lê todas as mensagens duas vezes

Não tem sido simples a vida dos utilizadores do Android Auto nas últimas semanas, com falha atrás de falha. Esta solução da Google para apoiar o Android tem apresentado problemas e agora tem um novo. Desta vez o Android Auto está a ler todas as mensagens duas vezes sem qualquer razão aparente.

São muito frequentes e normais os problemas no Android Auto. A Google tem de conseguir gerir a ligação deste seu sistema com todo o hardware do seu ecossistema, o que nem sempre é simples e acaba por abrir a porta a problemas mais ou menos complicados.

Estas semanas não têm sido isentas destas situações e uma nova falha parece estar a atingir p Android Auto, com muitos utilizadores a queixarem-se deste novo problema. Esta parece interromper o que é o processo normal de apresentação de mensagens, lendo tudo o que é dirigido ao utilizador uma segunda vez.

Após confirmar o que o utilizador deseja enviar, o Assistente indica que está a enviar a mensagem e lê tudo uma segunda vez. Esta repetição não parece estar a ter um propósito concreto, pois não existe uma forma de interromper o envio quando é lido uma segunda vez.

Essa mudança foi notada nas últimas semanas por alguns utilizadores, incluindo vários que a reportaram no Reddit na semana passada. Não há como alterar este novo comportamento, pois o mesmo acontece automaticamente através do Assistente da Google no Android Auto.

No entanto, só acontece em novas mensagens. Com as respostas, o processo não mudou e quando a mensagem inicial é lida, o utilizador seleciona enviar uma mensagem em resposta. O Assistente então ouve a mensagem e a transcreve, primeiro repetindo o que ouviu em voz alta antes de enviar efetivamente a mensagem.

Espera-se que a Google corrija esta falha ou reverterá qualquer alteração que tenha feito para criar esta nova situação. Isso também ocorre alguns meses depois que a Google lançou um novo design para as respostas das mensagens de voz no Android Auto, bem como resumos de IA para mensagens mais longas.