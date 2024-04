O Windows 7 ainda mexe? Surgiu agora uma nova atualização na Internet

Foi no dia 14 de janeiro de 2020 que a Microsoft colocou um ponto final no Windows 7. Este sistema deixou de ter suporte desde esse momento e a empresa avançou para novos desafios e para a manutenção de outros sistemas. Algo estranho aconteceu agora e surgiu uma nova atualização na Internet para este Windows e que traz algumas novidades.

Ainda que contra a vontade de muitos, a Microsoft colocou um ponto final no Windows 7. Este era um dos sistemas que mais confiança dava aos utilizadores e que estes queriam manter ativo, mesmo com todas as novidades e melhorias que surgiram ao longo dos anos.

Com o fim deste suporte, o Windows 7 ficou exposto a problemas de segurança e a todas as situações que fossem descobertas. Esta é uma situação normal e que a Microsoft tem feito ao longo dos anos. Além disso, o próprio software de terceiros deixou de ter suporte e de ter até uma presença garantida.

Mesmo com este cenário, este sistema ainda parece estar ativo, pelo menos do que pode ser visto agora. Uma nova atualização para o Windows 7 surgiu na Internet e parece que traz algumas novidades interessantes para os utilizadores. Os testes feitos mostram que é legítima e tem um número de versão que se enquadra no padrão da Microsoft.

Do que foi partilhado online, quer pela conta @PhantomOfEarth no X, numa página atualizada web (BetaWiki) e no YouTube, a nova build 6758 do novo Windows 7 é uma versão do Milestone 3. A sua disponibilização traz algumas alterações pontuais, mas bem visíveis para os utilizadores.

Podem contar com o Paint renovado, quase semelhante ao do Windows 7 RTM. A compilação também remove os Gadgets, que deixam de ser mostrados, e apps como a Calculadora e o WordPad ganham uma nova interface Ribbon e o Windows Media Player também é atualizado, entre outras coisas.

Ainda que o suporte ao Windows 7 tenha terminado, a Microsoft mantém a versão Windows Embedded POSReady 7 ativa. Esta é usada em registadoras, sinalização digital e máquinas usadas na indústria. Esta versão continuará a receber atualizações de segurança adicionais até outubro de 2024.