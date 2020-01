Não é novidade nenhuma o que a Microsoft tem preparado para hoje. O fim do suporte ao Windows 7 é uma realidade e não irá ser revogado de maneira nenhuma. A Microsoft tem alertado para esta situação e finalmente o dia esperado chegou.

Na verdade, o que vai mudar é pouco visível para os utilizadores. Assim, interessa desmistificar o que vai mesmo acontecer e o que devem fazer os utilizadores.

O fim esperado do Windows 7

A Microsoft tomou uma das mais difíceis decisões que teve na sua história. A fiabilidade e a adoção do Windows 7 é muito elevada, fruto de tudo o que a empresa criou ao longo dos anos. Mesmo com o Windows 10 lançado e acessível de forma gratuita, a decisão de muitos parecia irrevogável.

Com este fim do Windows 7, a empresa de Redmond termina o suporte e deixa de lançar atualizações para o seu sistema. Todos os problemas que surjam no futuro, sejam de segurança ou do próprio sistema, ficam por resolver e não vão ter solução.

A Microsoft vai manter o suporte a quem pagar

Por saber que este é um dos mais usados sistemas, a Microsoft resolveu manter a porta aberta, mas apenas em casos especiais. Isto significa que as empresas que o pretenderem, podem ter atualizações, tendo de pagar para manter este suporte. Há ainda o ano de 2023 como limita para este cenário.

Este não é o cenário ideal, mas garante que as grandes empresas possam realizar a migração dos seus equipamentos para o Windows 10 e até para novos computadores. Não estando aberto aos utilizadores gerais, existem formas que se pensam poder usar esta opção.

O Windows 10 não é a única alternativa que tem

Assim, e dado este fim, só resta mesmo uma solução a quem ainda usa o Windows 7. A migração para o Windows 10 é a que mais deverá atrair os utilizadores. Apesar de já não ser gratuito, existem ainda formas que podem ser usadas para trazer este sistema ao seu computador.

Há claro outras alternativas, todas elas viáveis e passiveis de serem usadas. A Microsoft aposta na troca de computador, apontado o Surface como a escolha lógica. Podem ainda contar com o Linux, que nas suas muitas versões é uma alternativa real ao Windows 7.

O Windows vai deixar de funcionar?

Assim, a alternativa é mesmo o abandono do Windows 7 e a mudança para um novo sistema. Claro que o Windows 7 não deixará de funcionar, mas perde a garantia de estar protegido contra ameaças e passa a ter notificações constantes para a necessidade de atualização.

Garantido está o suporte durante mais algum tempo para muito do software presente. A Google já afirmou o compromisso de manter o suporte para o Chrome e até o novo Edge da Microsoft vai poder ser usado no Windows 7.

Para sua segurança não fique neste sistema

Este é, na verdade, mais um momento de fim de ciclo para a Microsoft. É a repetição do cenário que aconteceu com o Windows XP, que também perdeu o suporte dada a sua idade e a necessidade de renovação. Mesmo com todos a querem ficar neste sistema, a verdade é que hoje é já marginal a sua utilização.

Assim, não precisa de se preocupar com este fim! É necessária a atualização para outro sistema mais recente, algo que deve começar agora a preparar, escolhendo bem para onde quer e como o quer fazer. O mais simples é mesmo a troca de PC, mas como nem todo o podem fazer, uma simples atualização para o Windows 10 será suficiente.