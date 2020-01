O Windows 10 tem ferramentas que conseguem satisfazer qualquer utilizador. Seja qual for a sua necessidade, é possível encontrar uma solução simples e rápida de usar.

Uma destas funcionalidades, muitas vezes pedidas, está associada às redes wifi. Os utilizadores querem saber a password da rede definida, sem terem de usar qualquer app. Há uma forma simples e que todos podem eventualmente usar.

Descubra a password wifi

Com a quantidade de redes wifi a que acedemos diariamente, pode ser complicado memorizar todas as passwords que temos. Estas ficam registadas no Windows 10, mas nem sempre sabemos aceder a elas para as partilhar. Há uma forma simples de contornar este problema, certamente sem usar nenhuma app.

Para conseguirem aceder à password da rede wifi, devem primeiro ligar-se a esta rede. Uma vez feito, devem abrir as Definições do Windows 10 e escolher a opção Rede e Internet.

Dentro desta área das definições, devem escolher o separador Wi-Fi. Ai dentro, e já com a rede ligada, devem escolher a opção Alterar opções de partilha avançadas. Esta está do lado direito da janela.

Será aberta uma nova janela, onde podem sobretudo ver as ligações feitas. Devem escolher a ligação Wifi, que deverá estar do lado direito da janela que foi mostrada agora. Bastará clicar no nome da rede que querem consultar.

Só precisa de se ligar à rede sem fios

Será novamente aberta uma nova janela, desta vez de tamanho muito inferior. Podem de imediato consultar os dados da rede, nomeadamente a conetividade, o nome do SSID, o tempo de ligação e até a velocidade de ligação.

Para avançarem devem clicar no botão Propriedades de Sem Fios. Este está a meio desta janela, junto à opção Detalhes.

É agora que têm finalmente acesso à password da rede wifi. Esta está no separador Segurança, no campo Chave de segurança de rede. Podem consultar igualmente o tipo de segurança e o tipo de encriptação.

No campo associado à chave de segurança de rede vão ter a password. Carreguem na caixa de seleção Mostrar carateres e a password vai surgir.

O Windows 10 dá-lhe todos os dados

Só precisam então de a copiar ou de a partilhar com quem querem, para que possam aceder à rede sem fios. Esta não pode ser alterada nesta campo, dando apenas a possibilidade de ser consultada.

Esta é provavelmente a forma mais simples e menos intrusiva para terem acesso a esta password. Podem recorrer a outras formas mais básicas, mas sempre dentro do Windows e sem ferramentas extra.