Afinal a segurança do Windows 7 vai ser mantida depois do seu fim

O fim do Windows 7 é uma certeza! A 14 de janeiro do próximo ano deixará de ter suporte e entrará numa zona perigosa e sem qualquer atualização. Claro que pode continuar a ser usado, mas sem qualquer garantia de segurança.

Uma das dúvidas estava no suporte da sua ferramenta de segurança. As primeiras informações mostravam que seria terminada, mas afinal pode ser bem diferente. Novas informações mostram que vai continuar a ser mantida.

O Security Essential vai continuar a ser mantido

As primeiras informações que surgiram recentemente mostrava que o antivírus gratuito da Microsoft também deixaria de funcionar. O Security Essentials ia acompanhar o Windows 7 e perderia todo o suporte e atualizações de vírus.

Do que se sabe agora, esta informação estará incorreta e a Microsoft vai mesmo manter o suporte para esta ferramenta essencial. A informação inicial estaria errada e contrariava outra da Microsoft. Como pode ser lido aqui, o fim estaria também perto.

A segurança do Windows 7 vai ser mantida

Agora, e com mais informações, a Microsoft veio revelar uma ótima notícia. Quem pretender manter o Windows 7 continuará a ter atualizações de segurança no Security Essentials. A segurança mais básica deste sistema fica assim garantida por mais algum tempo.

Quem confirmou esta posição da Microsoft foi Mike Cure, um funcionário da Microsoft. Durante um AMA no fórum da empresa, informou que este suporte seria mantido depois de 14 de janeiro. Indicou, no entanto, a página de suporte com informação aparentemente correta.

Excelentes notícias da Microsoft, mas com alguns cuidados

Estas são excelentes notícias para quem pretende manter o Windows 7 ativo e a funcionar nos próximos meses. A segurança, mesmo a mais básica, é garantida para estes sistemas e a proteção dos utilizadores assegurada. O Security Essential tratará deste processo.

Mesmo assim, importa lembrar que é apenas um antivírus e que não garante uma proteção mais profunda. A falta de atualizações de segurança irá abrir a porta a ataques que vão comprometer o Windows 7, sem que possam ser evitados.