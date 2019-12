Facebook estará a desenvolver o seu concorrente do Android?

O Facebook tem experimentado expandir-se para novas áreas e equipamentos ao longo dos anos. São mudanças que na maioria dos casos acabam por ser positivas e que levam a empresa a conseguir novos serviços e novas propostas para o mercado.

A mais recente informação veio revelar mais uma dessas aventuras. A maior rede social da Internet estará a preparar-se para criar o próximo concorrente do Android, o seu próprio sistema operativo.

Foi em declarações ao jornal The Information que Andrew Bosworth, o responsável máximo de hardware, fez revelações bombásticas.

Uma grande novidade do Facebook

Informou que tanto os Oculus como Portal de Facebook correm uma versão especial do Android, naturalmente adaptada a estes dispositivos. Para além disso, e aqui é importante, o Facebook quer criar espaço para os seus novos equipamentos e ter o controlo total destes.

Poderão estas palavras indicar algo que a empresa aparentemente estará a preparar. Falamos do seu próprio sistema operativo, que seria criado para se libertar principalmente da dependência do Android.

Sistema operativo para combater Android nos equipamentos

Para reforçar esta ideia de desenvolvimentos do Facebook está a recente contratação de Mark Lucovsky. Este foi um dos criadores do Windows NT e integra agora o Facebook com o cargo de Gestor Geral de Sistemas Operativos.

A sua criação irá também servir sobretudo uma novidade que pode surgir em breve. Falamos dos óculos de realidade virtual que o Facebook estará a desenvolver e que deverá colocar no mercado em 2023. Poderá ainda servir de base para outros produtos que a marca tem em preparação.

Esta não é a primeira vez que o Facebook procura a mudança. A rede social já teve uma versão própria do Android lançada no HTC First.

Conforme sabemos, o equipamento trazia o Facebook Home como base e muita das suas apps e serviços instalados. Infelizmente acabou por não ser recebido o sucesso que seria esperado e rapidamente morreu e desapareceu.