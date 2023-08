As apps do Android, pelo menos as principais como o Spotify, estão constantemente a serem atualizadas. Desta vez, e do que está a ser anunciado, há um grande problema com a app do Spotfy. O problema é grave e ainda não existe uma solução que possa ser aplicada.

Ainda não se sabe o verdadeiro impacto, mas a certeza de que existe um problema grave no Spotify é garantido. As queixas têm aumentado com o tempo e mostram que a falha é real e está a impedir que o serviço de streaming seja usado por todos.

Do que é avançado, e que o Pplware experimentou em primeira mão, a app do Spotify para o Android não consegue abrir e ser usada. Ainda apresenta o logótipo do serviço, mas acaba por simplesmente fechar, sem qualquer explicação ou mensagem de erro.

Ainda mais curioso com esta situação é que a app funciona sem qualquer problema quando está em segundo plano. Isto significa que se for usada no Android Auto o problema simplesmente não existe e as músicas e outros dados podem ser sincronizados e acedidos pelos utilizadores.

Muitos relatam que executaram os normais passos para resolver o problema, ainda que sem sucesso. Falamos da remoção da cache e até dos dados armazenados, com outros a irem ainda mais longe neste caso. Mesmo removendo a app Android e voltando a instalar o problema continua presente

@SpotifyCares I'm having problems with spotify in android. The app just wont open. Cleared cache and data, reinstalled, updated and restarted phone multiple times but nothing works. I'm on a galaxy s21ultra, android 13, spotify beta channel.

Spotify lite works fine btw. — Cristian Flores (@melkor486) August 6, 2023

Apesar de a maioria dos relatos não indicarem qual a versão que estão a ser afetada, há quem avance que o problema está numa específica. Falamos da versão 8.8.60 do Spotify para Android, presente ainda apenas para quem está no programa de testes para alguns utilizadores.

Claro que a solução chegará do próprio Spotify, na forma de uma simples atualização lançada na Play Store. O que não se sabe ainda é quando oeste chegará aos smartphones, para assim este serviço de streaming voltar a funcionar livres de problemas.