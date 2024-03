7 anos de atualizações Android no Pixel? Google explicou como chegou a este valor

Quando lançou os Pixel 8, a Google revelou uma verdadeira revolução dentro do Android. Estes smartphones passaram a ser novamente o padrão deste ecossistema e oferecem 7 anos de atualizações do Android e das suas funcionalidades. A Google revelou agora como chegou a este novo número.

7 anos de atualizações Android

Após vermos fabricantes como a Samsung, a Xiaomi, a OPPO ou a Honor a aumentar o número de anos de atualizações, esperava-se uma posição da Google. A empresa que garante as atualizações do Android ficava para trás neste campo e era hora de haver uma posição forte para mostrar o esperado.

Esse sinal chegou com os Pixel 8, que receberam a garantia de 7 anos de atualizações e de novas funcionalidades. Este número aparentemente aleatório, na verdade, tem uma razão, que foi agora revelada por Seang Chau, vice-presidente da Google, no mais recente episódio do podcast "Made by Google".

Então, quando olhamos para a trajetória de onde o Pixel original, que lançamos em 2016, chegou e quantas pessoas ainda usavam o primeiro Pixel, vimos que, na verdade, há uma boa base de utilizadores ativos, provavelmente até a marca dos sete anos. Então, se pensarmos, ok, queremos poder oferecer suporte ao Pixel enquanto as pessoas usarem o dispositivo, então sete anos é o número certo.

Google explica como chegou aqui

As palavras são claras e remetem para o primeiro smartphone da linha Pixel, lançado 7 anos antes da data de lançamento do Pixel. A elevada quantidade de utilizadores deste primeiro modelo revelam que esta é uma vida útil esperada de um smartphone da Google.

Assim, e com esta baliza de tempo definida, aparentemente foi simples escolher o período de atualizações a garantir. A Google elegeu os 7 anos de atualizações para os Pixel 8 e modelos que irá lançar depois, com o Pixel 9 a ser esperado já este ano.

Pixel 8 é primeiro com a novidade

Claro que para garantir este ritmo de atualizações, a Google teve também de olhar para o seu SoC, o Tensor. Este elemento tem a maior complexidade quando falamos de atualizações de software e a Google precisava garantir os seus laboratórios estivessem equipados para fazer testes contínuos. Há ainda uma parte importante com as parcerias com operadoras, fornecedores e a equipa Android.

Assim nasceu esta nova vida para o Android e um novo padrão para os fabricantes seguirem. O que não foi revelado é se estes 7 anos de atualizações será alguma vez alargado aos modelos mais antigos da família Pixel.