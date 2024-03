Gemini Nano chega aos Pixel 8 para poderem explorar tudo o que a IA oferece

A aposta da Google está na IA e a gigante das pesquisas quer colocar esta sua inteligência artificial nos seus serviços e hardware. A prova disso está no Gemini Nano que se espera que chegue aos Pixel 8. Isso foi anunciado agora e em breve poderemos testar o Gemini Nano em todos os Pixel 8.

Depois de muita informação contraditória, a Google resolveu agora abrir a sua IA para os seus mais recentes smartphones. Assim, vamos ter em breve o Gemini Nano lançado para os utilizadores dos Pixel 8.

Esta primeira versão surgirá na próxima developer preview que chegará no próximo Pixel Feature Drop. Quando estiver disponível, esta primeira versão terá duas funcionalidades alargadas: Resumir no Gravador e a resposta inteligente no Gboard.

A Google tem sentido bastante entusiasmo da parte dos utilizadores e dos programadores. Isto acontece desde que o Pixel 8 Pro se tornou no primeiro smartphone a receber o Gemini Nano no ano passado.

Os grandes modelos de linguagem a serem executados em telefones, com diferentes especificações de memória, podem proporcionar experiências de utilizador diferentes. Isso levou a que a Google apostasse em testar e validar esta proposta no Pixel 8.

Este passo traz novos desafios para a Google, que quer oferecer a oportunidade para que mais entusiastas e programadores experimentem o Gemini Nano. Como resultado, a gigante das pesquisas espera receber mais feedback e ter mais inovação.

Embora tudo apontasse para que este smartphone não conseguisse correr o Gemini Nano, por limitações de hardware, este anúncio traz excelentes notícias para quem tem o Pixel 8.