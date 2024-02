Android Auto 11.3 já chegou e traz uma surpresa de IA da Google para os condutores

A Google está a apostar forte nos seus sistemas e o Android Auto acaba por lucrar com esta posição. Há cada vez mais novidades e melhorias, com novas versões a surgirem de forma acelerada. A mais recente versão, o Android Auto 11.3, traz uma novidade que alinha esta proposta com o que o mercado oferece de forma cada vez mais acelerada.

O Android Auto traz uma novidade para todos

Desde que tomou a decisão de renovar o Android Auto que a Google o recheia de melhorias e de novidades a cada nova versão. Isso acabou por resultar numa nova interface, que muda completamente a forma de usar esta proposta que ajuda qualquer condutor nas suas viagens do dia a dia.

Com o evoluir das novas propostas, a Google acabou por olhar ao que está a preparar em outras áreas. Estas são o futuro, mas estão já presentes e prontas a serem usadas, para assim oferecerem aos utilizadores o que de melhor eles merecem e precisam.

No caso do Android Auto 11.3, a Google acabou por focar a única grande novidade num ponto. Esta versão esteve apenas algumas semanas em testes no canal beta e agora chega a todos de forma generalizada. Falamos, como indicámos antes, da presença da IA nesta solução.

IA da Google chega para ajudar condutores

A IA chega agora, após termos visto mais uma adaptação da interface do Android Auto. Do que é já possível ver nas definições, e na imagem acima, existe uma nova opção, que irá fazer com que a IA apresente ao utilizador os resumos das mensagens recebidas.

Ainda que esteja já disponível, esta opção não está ativa nativamente. Os utilizadores precisam de aceder às definições do Android Auto e fazer a sua ativação, bastando mudar a posição do interruptor associado a essa nova opção trazida pela Google.

O Android Auto 11.3 está já disponível para todos os que quiserem fazer a atualização para a nova versão. Basta procurar a nova versão na App Store da Google e fazer a sua instalação, como a de qualquer outra app. Só assim podem experimentar e avaliar esta nova opção baseada em IA.