Há um novo rei na Antutu! Conheça o smartphone Android mais rápido do mercado

A AnTuTu, que realiza testes de desempenho em smartphones, tem um novo rei e bateu um novo recorde. Um novo modelo da Nubia, que ainda não foi lançado, conseguiu a pontuação mais alta já vista na AnTuTu. Conheça este novo modelo Nubia, as suas características e como se tornou o dispositivo com maior pontuação da AnTuTu.

Há um novo rei na Antutu! Conheça este Android

A Nubia, que marca o mercado com alguns modelos emblemáticos, prepara-se agora para apresentar um novo modelo, o Red Magic 9S Pro+. A empresa, que marcou o dia 3 de julho para revelar este dispositivo, apresentará tudo na próxima semana. Mas este aparelho já se popularizou. O Red Magic 9S Pro+, foi submetido a testes de desempenho de pré-lançamento, e recebeu a pontuação mais alta da história da AnTuTu.

A AnTuTu, que testa a velocidade de CPU, GPU e memória dos dispositivos, incluiu neste teste 1 Cortex-X4 de 3,39 GHz, 3 Cortex-A720 de 3,1 GHz, 2 Cortex-A720 de 2,9 GHz e 2 Cortex- X4 de 2,2 GHz. O Nubia Red Magic 9S Pro+, que vem com um SoC com a sequência de núcleos A520, conseguiu 2 milhões 369 mil 542 pontos na AnTuTu.

Nubia Red Magic 9S Pro+ é o mais rápido do mercado

Se esta pontuação não for de imediato uma marca única, fica simples de comparar. O Samsung Galaxy S24 Ultra obteve uma pontuação de 1,8 milhões aquando do seu lançamento. Por outras palavras, este novo dispositivo supera o flagship da Samsung em aproximadamente 40%.

O Red Magic 9S Pro+, que alcançou este sucesso com o SoC Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm, memória RAM LPDDR5X de 24 GB e GPU Adreno 750. É atualmente conhecido como o dispositivo Android mais rápido do mercado com uma diferença significativa sobre a concorrência direta.

Segundo as fugas de informação existentes, este dispositivo deverá ter como características como uma bateria de 5.500 mAh, carregamento rápido de 165 W, câmara principal de 50 megapixéis, câmara ultra wide-de 50 megapixéis, ecrã de 120 Hz. Como referido antes, este smartphone será apresentado oficialmente no dia 3 de julho.