Oppo Find X7 Ultra roubou o topo da lista dos melhores da DXOMARK na fotografia

A Oppo tem apostado na fotografia nos seus smartphones e a sua parceria com a Hasselblad é a prova disso mesmo. Os seus equipamentos têm apresentado uma qualidade cada vez melhor neste campo e a prova disso veio agora com o Oppo Find X7 Ultra. Este smartphone foi testado pela DXOMARK e garantiu o o topo da lista dos melhores na fotografia.

Oppo Find X7 Ultra foi testado pela DXOMARK

No início deste ano, a Oppo lançou o seu novo smartphone de topo, o Find X7 Ultra no mercado chinês. Embora este equipamento não tenha sido lançado oficialmente globalmente, a DxOMark avaliou já esta proposta e realizou os seus testes ao sistema de câmaras deste smartphone, classificando-o como o de melhor desempenho na categoria ultra-premium.

O Oppo Find X7 Ultra obteve uma pontuação total de 157 no teste de câmara do DxOMark, que o empatou com o Huawei Mate 60 Pro + na primeira posição. O aparelho supera toda a concorrência em pontos como fotografia Bokeh (85 pontos), zoom telefoto (118 pontos) e ruído visual em modo vídeo (119 pontos).

Ganha topo da lista dos melhores na fotografia

Como pontos positivos que a DXOMARK destaca no campo da fotografia do Oppo Find X7 Ultra temos uma boa reprodução de cores e equilíbrio de branco em fotos e vídeos e excelente efeito bokeh com bom isolamento do assunto e altos níveis de detalhe. Há ainda detalhes muito bons em médio e longo alcance, uma boa compensação entre textura e ruído em fotos e vídeos, mesmo com pouca luz e exposição precisa e ampla faixa dinâmica em retratos e paisagens.

No campo oposto, e como pontos menos positivos, a DXOMARK destaca uma ligeira perda de detalhes em teleobjetivas de curta distância e em fotos ultra-amplas e instabilidades de exposição e mapeamento de tom em vídeo, especialmente em cenas internas de alto contraste. A somar isso temos a renderização ocasional de textura não natural e uma super exposição leve ocasional em fotos com pouca luz.

Este smartphone da Oppo apresenta uma lista impressionante de especificações de hardware, incluindo sensor de imagem de 50 MP de alta resolução em todos os quatro módulos de câmara. A câmara principal vem com uma variante muito grande de 1″. Na prática, isso resulta em imagens de aparência natural com altos níveis de detalhe e baixo ruído em todas as condições de teste.

Este resultado mostra que para além dos normais fabricantes, também outros estão a investir de forma única na fotografia. Estes resultados deixam longe todos os que tomamos como sendo o padrão neste campo e abre a porta que muitos outros consigam atingir a melhor qualidade nesta área.