Microsoft matou a Cortana no Windows 11 para dar espaço à sua nova IA

A Cortana mostrou-se como a primeira proposta da Microsoft no campo dos assistentes virtuais, tendo sido integrada em muitas versões do Windows. Esta abriu caminho para a outras propostas e cresceu. Agora, mesmo depois de se saber que ia morrer, a Microsoft marcou o momento e anunciou o seu fim para dar lugar à IA.

Apesar de não ter consigo uma presença global, a Cortana conseguiu mostrar o lugar dos assistentes virtuais nos sistemas operativo. Foi uma das primeiras propostas e garantiu à Microsoft um lugar importante na indústria.

Com o fim do seu sistema operativo móvel, pensou-se que acabaria a sua existência. A verdade é que foi mantido no sistema dedicado ao desktop e continuou a sua existência, ainda que sem ter agradado a todos os utilizadores do Windows.

Com a chegada da build 25921 do Windows 11 há alguns dias, a Microsoft trouxe a opção de desinstalar a app Cortana, o que foi apenas o início deste processo. A Microsoft já tinha comunicado o seu plano para terminar o suporte desta app independente.

Para dar continuidade a este processo, a Microsoft está a tomar mais alguns passos importantes. Uma atualização da Microsoft Store está a ser usada para descontinuar a ferramenta à força e assim remover a Cortana de qualquer PC.

O fim da Cortana, quer no Windows 11, quer no Windows 10, será apenas um passo intermédio num plano mais alargado da Microsoft. A empresa quer ganhar espaço para que a IA assuma o seu papel e o seu espaço no seu sistema. A prova disso é a chegada do CoPilot e tudo o que vai trazer.

Este é mais um passo importante da Microsoft e que mostra a sua integração completa dos seus sistemas com a tecnologia que desenvolve. Com a IA será ainda mais interessante ver como esta tecnologia poderá ser usada no dia a dia e em outros contextos mais completos e complexos.