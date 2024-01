App ChatGPT para Android ganha novidade para ser mais simples obter respostas pedidas

Depois de um grande sucesso na Internet, o ChatGPT resolveu abrir mais a sua presença e revelou apps para Android e iOS. Com uma adesão grande, estas oferecem tudo o que os utilizadores se habituaram a usar. Agora, a versão Android recebe uma novidade, o que permite obter as respostas pedidas de forma muito mais simples.

As apps do ChatGPT são uma das formas mais rápidas e simples de aceder a esta IA. Evitam a utilização do browser e do PC, estando sempre presente e sempre pronta a ser usada por qualquer utilizador, bastando usar a voz para colocar as questões pretendidas e recebendo de imediato as respostas.

Para se tornar ainda mais simples de usar, a versão Android recebeu uma novidade muito interessante e, principalmente, muito útil. A partir de agora, os utilizadores podem aceder a esta IA diretamente das configurações rápidas, sem ter de abrir a app.

Após instalar a mais recente versão, os utilizadores passam a ter mais uma opção para ter acessível nas configurações rápidas. Esta está guardada junto das restantes e pode ser arrumada na posição pretendida para um acesso mais rápido e direto.

Todas as configurações usáveis estão dentro da app e alteram a forma como esta app é usada. O ChatGPT tem a possibilidade de ser usado por voz e aproveita isso para este novo modo. O utilizador só precisa chamar o ChatGPT e falar o que pretende obter desta IA.

Toda a interface está adaptada, sobrepondo-se ao Android e estando assim visível. Após ser invocado no sistema da Google, o ChatGTP irá ouvir o utilizador e depois mostrar a informação que foi pedida, tal como acontece na app que foi desenvolvida para este sistema operativo.

Ao criar esta novidade, a OpenAI melhora a sua interface e torna o ChatGPT mais simples de ser acedido. A interface desaparece e a app pode oferecer informações em qualquer situação e em qualquer contexto de utilização, como sempre foi pretendido.