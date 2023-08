E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, testámos a Smart TV Hisense 65" UXKQ, demos nota de diversos avanços na IA, analisámos a drive SSD NTech MX600 e a impressora 3D Anycubic Kobra 2, e muito mais.

A fabricante alemã de semicondutores Infineon Technologies AG anunciou que está a produzir uma placa de circuito impresso (PCB) que se dissolve em água. Proveniente da startup britânica Jiva Materials, o Soluboard baseado em plantas pode fornecer um novo caminho para a indústria de tecnologia reduzir o lixo eletrónico à medida que as empresas lutam para atingir as metas climáticas até 2030.

O Pplware recebeu recentemente a Smart TV Hisense 65" ULED X Mini-Led UXKQ. Sendo uma TV de 65" (tamanho da tela é de 164 cm), tem um tamanho considerável, o que corresponde também a uma área de visualização muito interessante e impactante. Quer saber as nossas primeiras impressões sobre esta Smart TV?

Um cometa no céu noturno brilhou inesperadamente 100 vezes e ganhou uma forma "familiar". De repente parecia a nave de Han Solo, a escangalhada Millennium Falcon. De que Guerra das Estrelas foge o 12P/Pons-Brooks?

A Inteligência Artificial (IA) tem crescido e temos acompanhado todas as impressionantes inovações bem de perto. Feliz ou infelizmente (deixamos ao seu critério), não parará por aqui: os empregos relacionados com a tecnologia são os que mais vão crescer, nos próximos anos.

Um estudo publicado recentemente na revista Lancet Oncology revela que a utilização de Inteligência Artificial no rastreio de cancro por mamografia pode reduzir com segurança a carga de trabalho do radiologista quase pela metade, sem risco de aumentar resultados falso-positivos.

A China não tem perfil para baixar os braços perante as adversidades e, como tal, no meio de tantas sanções aplicadas pelos Estados Unidos, o país asiático tem tentado criar os seus próprios equipamentos tecnológicos. E as últimas informações indicam que a China criou recentemente um processador de 4 núcleos que é tão rápido como um Intel Core de 10ª geração.

A oferta de drives SSD continua a crescer com opções que respondem cada vez melhor às exigências dos consumidores. Em análise temos a Drive SSD NTech MX600 de 1TB, disponível por menos de 50 €, que promete uma velocidade de escrita de 500 MB/s e uma velocidade de leitura de até 550 MB/s. Será mesmo assim? Venha ver os testes.

Estando os consumidores conscientes ou não, muito daquilo que usamos é oriundo da China ou possui algum componente que foi fabricado por lá. Apesar da posição que assume, atualmente, no mercado, a China poderá ver-se substituída por este país, onde até as gigantes tecnológicas já estão a dar cartas.

Uma das restrições da impressão 3D é precisamente o tempo de impressão. No caso de impressoras FDM, onde o filamento é fundido e depositado, existem limitações físicas que condicionam a velocidade de impressão. Mesmo assim, a Anycubic desafiou esses limites nesta nova impressora 3D Anycubic Kobra 2, e os resultados são excelentes!

A Terra é, na perspetiva de muitos, pequena, tendo necessariamente de haver mais mundo além do nosso. Depois das polémicas alegações de um ex-oficial dos Estados Unidos da América (EUA), foi a vez da NASA de se pronunciar sobre OVNIs e extraterrestres.