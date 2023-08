Todos conhecem a Antutu e os seus testes para avaliar os smartphones e outros dispositivos. Esta empresa resolveu alargar a sua oferta e agora tem mais uma bateria de testes. Quer avaliar os carros e os seus sistemas, para eleger os que têm melhor desempenho.

Apesar de ter estado envolta em alguns problemas e questões sobre os seus testes, a Antutu é tida como sendo fidedigna e confiável. O seu foco é nos smartphones, independentemente do sistema e do hardware e das plataformas avaliadas.

Agora, e depois de muitas evoluções e melhorias, a Antutu resolveu alargar a sua oferta no campo dos testes. Quer olhar para os sistemas de entretenimento dos carros, para avaliar a sua prestação, de forma igual e sem depender do software presente.

O AnTuTu Benchmark Auto servirá como uma avaliação comparativa projetada especificamente para sistemas de entretenimento em automóveis. Este será usado independentemente sejam a combustão, híbridos ou elétricos.

Os novos testes vão ser executados sequencialmente no ecrã do carro, nos seus sistemas de áudio e outras características. Tal como nos testes atuais, estes vão ser relacionados com este tipo de sistemas digitais para carros inteligentes.

A AnTuTu revelou que era uma questão de tempo para adaptar os seus benchmarks aos carros, e esta é uma situação semelhante à dos smartphones. A diferença é que irá avaliar todos os sistemas nucleares dos carros que forem submetidos aos testes.

Apesar de estar ainda em testes beta nos carros BYD na China, a verdade é que poderá ter ainda muito para evoluir. Os sistemas nestes carros normalmente são proprietários das marcas e a Antutu terá de adaptar os testes a cada um dos fabricantes. Ainda assim, é um passo importante para padronizar este tipo de avaliações.