Desde que a IA e o ChatGPT se tornaram uma realidade que há uma discussão a tomar força. Muitos avançam que há empregos que vão desaparecer e que cada vez mais vamos depender desta IA no dia a dia. O CEO da OpenAI confirma o que todos já suspeitávamos e trazer uma dura realidade.

Sam Altman faz previsões para o futuro

Não é a primeira vez que Sam Altman, o CEO da OpenAI, alerta sobre os perigos associados à explosão da IA que estamos a viver desde meados do ano passado. Já tinha deixado claro a sua posição há algum tempo, afirmando que era completamente normal, e até positivo, ter medo da IA, principalmente se falarmos do impacto que pode ter no mercado de trabalho.

Agora, Sam Altman voltou a alertar: vão existir pessoas que vão perder os seus empregos por culpa da IA. E haverá até empregos que desaparecerão completamente como resultado da sua utilização. Isso foi confirmado numa entrevista dada ao The Atlantic, onde criticou a posição de quem acredita que essa tecnologia vai trazer apenas aspetos positivos.

IA vai fazer desaparecer empregos

O próprio Sam Altman compartilhou recentemente a lista de trabalhos que, na sua opinião, não seriam afetados pela chegada da IA. Na sua última entrevista, mais uma vez, ele apontou profissões como a de professor, porque basicamente "as pessoas preferem aprender o que os outros dizem".

No entanto, é claro que haverá empregos que vão desaparecer com o surgir desta tecnologia. Ele explica que "muitas pessoas que trabalham com a IA fingem que tudo será apenas positivo; que será apenas um complemento e ninguém será substituído". Sam Altman é direto nas suas afirmações: "os empregos vão desaparecer. Ponto final".

OpenAI e outras vão mudar o cenário atual

O que não está claro é quando e quais serão os primeiros a ter este destino. Muitos estudos foram publicados a este respeito nos últimos meses, tentando descobrir quais são os empregos mais ameaçados, e muitos chegaram à conclusão de que aqueles que exigem níveis mais elevados de qualificação podem ser os primeiros a cair.

É claro que o desaparecimento de empregos não precisa ter consequências desastrosas para a população. O próprio Sam Altman acredita que, como resultado desta situação, serão criados empregos melhores, e até se atreve a dizer que "não acha que vamos querer voltar" a uma realidade onde a IA não está presente. O CEO da OpenAI sugere que esta revolução acontecerá muito mais rapidamente do que outras que vieram antes.