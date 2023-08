Smart TV Hisense 65″ ULED X Mini-Led UXKQ: Primeiras Impressões

O Pplware recebeu recentemente a Smart TV Hisense 65" ULED X Mini-Led UXKQ. Sendo uma TV de 65" (tamanho da tela é de 164 cm), tem um tamanho considerável, o que corresponde também a uma área de visualização muito interessante e impactante. Quer saber as nossas primeiras impressões sobre esta Smart TV?

Depois do transporte para casa e também da sua instalação (demorou alguns minutos e foram precisas duas pessoas por causa do peso e dimensão), a primeira impressão foi WoW! Como sabemos, a Hisense é uma das melhores e mais fiáveis marcas de Smart TV e a comprovar isso mesmo é esta Smart TV Hisense 65" ULED X Mini-Led UXKQ.

De referir que para a instalação desta Smart TV apenas foi necessária uma simples chave de fendas em estrela. Na caixa vem tudo o resto que precisámos e nem foi preciso consultar o manual para saber como instalar (é tudo muito intuitivo).

Esta Smart TV de 65" vem com processador PQ Hie-View Engine, e uma das perguntas que se faz de imediato é: Como é ao nível da qualidade e ao nível do som?

Simplesmente fantástica! Na verdade, tínhamos alguma curiosidade relativamente a estas duas características..., mas rapidamente obtivemos a resposta após ligar a Smart TV. Qualidade de imagem brutal, e um som poderoso, com destaque para um bom grave! De referir que a TV tem som surround multicanal e WiSA Ready, e está equipada com um sistema de som que dispõe de colunas na parte traseira do equipamento, mas também na própria moldura da TV.

Depois de ligada a TV, é solicitado ao utilizador que proceda à sua configuração. Essa configuração pode ser feita "manualmente" via comando da TV ou através de uma app que facilmente pode ser instalada no nosso smartphone e sincronizada com a nossa TV.

A app solicita dados para configuração da rede Wi-Fi e depois de introduzir a chave de acesso, a própria TV passa a ter acesso à rede para procedermos à configuração e atualização.

Concluída a configuração da Smart TV Hisense, é-nos apresentado o menu principal no qual verificamos que a TV nos disponibiliza apps para vários serviços e também a sua app store para a instalação de outras apps.

Gerais Modelo: 65UXKQ Material / Cor da capa frontal: Plástico / Cinzento escuro Material/cor da contracapa: Plástico/preto Design da moldura / Material: Sem moldura / Plástico Tipo de TV: Mini TV LED

Painel Tipo de painel: ADS Painel antirreflexo: Sim Proporção: 16:09 Tempo de resposta do painel (ms): 8 ms Tamanho da tela (diagonal): 65" Tamanho da tela (diagonal, cm): 164 cm Área visível (cm^2): 11478,1 cm^2 Resolução máxima: Ultra HD 3840×2160 curvatura: Não Ângulo de visão: 178° Profundidade de cor: 8 bits + FRC Profundidade de cor TCON: 8 bits + FRC Ampla Gama de Cores: Sim Tecnologia de pontos quânticos: Sim KSF: Não. Faixa de gama de cores (DCI-PC3): 0,95 Frequência de sincronização V: 120 Hz(Nativo) / 144 Hz(VRR) Contraste: 2500:1 Brilho (nits) (valor típico): 650 nits Pico de Brilho (nits) e Duração (s): 1500 nits Tecnologia de retroiluminação: Mini LED Escurecimento local: sim Zonas de escurecimento locais: 1456 zonas Nível de preto (nit): 0,1 nits HDR10: Sim hlg: sim HDR10+: Sim Dolby Vision: Sim QI Dolby Vision: Sim Potenciador Imax: Sim

Áudio Potência de áudio (saída): 2*15W(principal)+2x8W(surround)+20W(subwoofer)+2x8W(arremesso no teto) Tecnologia de áudio: Dolby MS12 NICAM / A2 Estéreo: Sim Equalizador do usuário: Sim Som - especial: Dolby Atmos

Internet Aplicações importantes (todos os países): Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV Aplicações específicas (Espanha): Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carte Navegador: Odin HbbTV: HbbTV 2.0.3 Suporte MHEG: Sim (Ziggo) Elenco Anyview: Sim Anyview Stream: Sim (DMP, DMR) Aplicativo para smartphone: Sim (aplicação Vidaa)

Recetor Sintonizador: DVB-T2/T/C/S2/S Sintonizador duplo: Não Suporte LCN: Sim (dependendo da localização e operadora) Suporte de teletexto: Sim

Conectividade Interface comum (CI+/CI+ ECP): Sim HDMI1: HDMI2.0(ALLM) HDMI2: HDMI2.0(ALLM) HDMI3: HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR (144 Hz)) HDMI4: HDMI2.1 (ALLM, VRR (144 Hz)) USB (2.0): 1 USB (3.0): 1 Saída S/PDIF: 1 Entrada de áudio (L/R): 1 (mini) Saída de auscultadores: 1 Sintonizador de RF: 2 Entrada AV: 1 (mini) Subwoofer: 1 Porta Ethernet RJ45: Sim Tecnologia Wi-Fi: Sim suporte bluetooth: bluetooth 5.0 Sensor de luz: Sim

Dimensões Peso (incluindo embalagem): 47,7kg Peso do produto (com base): 35,9kg Peso do produto (sem base): 29,1kg Orientação da embalagem (Horizontal/Vertical): Vertical Dimensões da embalagem (CxPxA): 1688×193×1055mm Dimensões do produto com base (CxPxA): 1494×345×913mm Dimensões do produto sem base (CxPxA): 1494×47×840mm Encontra as melhores ofertas em pccomponentes.pt Distância máxima entre as pernas: NA Largura da moldura (superior/lateral/inferior): 5,3/5,1 e 5,1/15,5 Base central: Sim



Aqui ficam algumas fotografias para terem a noção da dimensão da TV e também da qualidade (apesar que algumas fotos terem sido tiradas em movimento).

Com a TV já totalmente instalada e configurada, iremos realizar alguns testes e testar algumas funcionalidades que se considerem interessantes. Para já as nossas impressões são muito positivas relativamente ao equipamento, ao material de construção do equipamento, à excelente qualidade de vídeo (20.000 mini luzes LED, mais de 5000 zonas de escurecimento locais e mais de 2500 nits de brilho máximo) e poderosa qualidade de som. Deixem nos comentários o que gostavam de ver testado relativamente a esta TV.