Cometa com a forma do Millennium Falcon foi captado no céu noturno

Um cometa no céu noturno brilhou inesperadamente 100 vezes e ganhou uma forma "familiar". De repente parecia a nave de Han Solo, a escangalhada Millennium Falcon. De que Guerra das Estrelas foge o 12P/Pons-Brooks?

Uma forma de trambolho, conhecida como Millennium Falcon

Os caça cometas captaram há dias uma imagem do cometa Millennium Falcon. Também conhecido como 12P/Pons-Brooks, os astrónomos ficaram espantados depois de este ter brilhado abruptamente a 20 de julho e de terem saído duplas plumas de detritos do núcleo do cometa, dando-lhe a forma do trambolho mais rápido da galáxia.

Os caça cometas, conhecidos como "Comet Chasers" são uma equipa de investigadores liderada por Helen Usher, da Universidade de Cardiff, no País de Gales, Reino Unido. Estão a utilizar a rede global do Observatório de Las Cumbres para seguir o cometa invulgar.

Segundo o SpaceWeather, o cometa está agora a brilhar com a mesma intensidade de uma estrela de magnitude 11, o que o torna um alvo fácil para os telescópios de quintal.

O astro já estava nos radares dos astrónomos porque em abril, maio e junho de 2024 deverá aparecer brilhante no céu noturno quando passar perto do Sol, que orbita a cada 71 anos. Prevê-se que se torne um objeto brilhante e visível a olho nu.

O momento do seu aparecimento é significativo porque chegará mesmo a tempo do eclipse solar total de 8 de abril de 2024, o que torna possível que seja visível durante o eclipse. Contudo, a nove meses do eclipse, o cometa 12P/Pons-Brooks já brilhou drasticamente e os cientistas especulam sobre a razão.

Uma teoria é que o cometa Pons-Brooks poderá ter um vulcão de gelo ativo.

Material vulcânico expelido pelo cometa

De acordo com Richard Miles, da Associação Astronómica Britânica, o "magma" é uma mistura fria de hidrocarbonetos líquidos e gases dissolvidos, presos por baixo de uma superfície cerosa. Os vulcões de gelo podem explodir se forem expostos à luz solar.

Os astrónomos amadores são encorajados a observar o cometa que se encontra atualmente na constelação de Draco "O Dragão" no céu do Norte. Apesar do seu brilho crescente, não pode ser visto a olho nu ou com binóculos - atualmente é necessário um telescópio de seis polegadas para contemplar o objeto celeste.

O 12P/Pons-Brooks é referido como um "cometa do tipo Halley" porque a sua órbita de 71 anos do Sol torna-o semelhante ao cometa Halley, que demora cerca de 75 anos a orbitar o Sol.

Segundo informações, o cometa recebeu o seu nome do francês Jean Louis Pons, que o descobriu pela primeira vez em 1812, tendo sido posteriormente confirmado pelo americano William R. Brooks em 1883.