Empresa quer um carregador rápido de 3 MW para carregar os seus camiões elétricos

Já falámos na aposta elétrica nos camiões gigantes para o transporte de minério. Também houve quem apostasse no hidrogénio. Ambas as tecnologias parecem ser capazes de servir esta indústria. A Fortescue Metals, gigante da energia verde e do minério, persegue o seu objetivo de ter uma exploração mineira mais sustentável. Como tal, anunciou a implementação do seu primeiro protótipo de estação de carregamento rápido de 3 MW.

Mark Hutchinson, diretor da Fortescue Energy, partilhou que a equipa da "frota verde" da empresa está a testar um camião de 240 toneladas. Este veículo, desenvolvido em parceria com a Liebherr, utiliza uma bateria de 1,4 MWh (que pesa 15 toneladas) produzida pela equipa de Engenharia Avançada Williams (Williams Advanced Engineering com acrónimo WAE) da Fortescue.

Carregador de energia de alta capacidade

O responsável pelo projeto também revelou que a empresa está a colocar em funcionamento um protótipo de carregador rápido de 3MW para recarregar o camião. O veículo está em funcionamento na mina de Christmas Creek, que obtém parte da sua energia de um parque solar de 60MW nas proximidades.

Estamos no bom caminho para começar a testar o carregador rápido no local neste trimestre. Isto ajudar-nos-á a compreender e a desenvolver os ciclos completos de utilização e carregamento do camião. Ter uma tecnologia desta escala pronta para ser testada no local é um feito impressionante. É um desenvolvimento empolgante.

Disse Mark Hutchinson.

Para contextualizar a dimensão destes camiões elétricos, das suas baterias e dos carregadores rápidos, os automóveis elétricos de passageiros pesam uma a duas toneladas, têm baterias com capacidades que variam entre 50 kWh e 100 kWh e estão geralmente ligados a carregadores rápidos que variam entre 50 kW e 350 kW.

Testes com camiões de células de hidrogénio

A Fortescue está também a testar o primeiro camião de célula de combustível de hidrogénio na mina, em linha com os seus ambiciosos planos globais de hidrogénio verde. No entanto, este tipo de tecnologia pode não ser capaz de competir com os camiões elétricos nas minas.

Estamos a testar ambas as tecnologias no local este ano para compreender a eficiência do ciclo completo e utilizar estes conhecimentos para tomar uma decisão final sobre o futuro das nossas frotas.

Disse Christiaan Heyning, diretor de descarbonização.

Inovação em baterias e veículos elétricos

Hutchinson afirma que a Fortescue continua a sua investigação e desenvolvimento de veículos elétricos e baterias no WAE. Para além dos camiões, estão também a trabalhar em comboios, como o chamado "comboio do infinito", que esperam instalar nas suas minas de Pilbara.

Conforme já demos a conhecer, a ideia deste comboio é que, ao descer da mina para o porto totalmente carregado, carregue suficientemente as baterias através da regeneração para trazer os comboios vazios de volta à mina, e assim sucessivamente.

Além disso, a Fortescue está a testar o seu primeiro comboio "bicombustível" que utiliza amoníaco verde, principalmente para outros clientes que poderão não ter a diferença de altura necessária para fazer funcionar o conceito de "comboio infinito".