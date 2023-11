A rede de Superchargers da Tesla é uma das mais-valias da Tesla e uma ajuda substancial para os seus carros. Esta tem sempre uma taxa de utilização elevada e a marca faz uma gestão muito rígida destes pontos de carregamento. Agora, a Tesla decidiu que começará a cobrar uma nova taxa para limitar o congestionamento nos Superchargers.

Não são raros os casos em que os pontos de carregamento da Tesla estão saturados e com longas filas para que os seus carros elétricos carreguem as baterias. Este é um processo inevitável, mas que poderá ser aligeirado de uma forma simples e muito justa.

Ao limitar o carregamento dos carros elétricos, a Tesla consegue libertar os Superchargers e assim conseguir tornar mais rápida a paragem nestes pontos. Com esta ideia, a empresa de Elon Musk criou agora uma nova regra, cobrando uma nova taxa para limitar o congestionamento.

Peeked a bit into 2023.38, lots of stuff seems to be in motion.

Congestion fees added (if you charge above 80% on a congested supercharger)

"object on road" pushed by map service (waze-like, but detected by (other tesla) car visions?)

option to autodial 911 on airbag deploy