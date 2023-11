As marcas de smartphones estão a adaptar o Android 14 para os seus smartphones e a Samsung faz parte desta lista. A marca está já a trazer esta nova versão para os seus equipamentos, que assim recebem a atualização de forma faseada. Uma nova lista vem agora mostrar de forma clara quando o Android 14 e a One UI 6 chega aos smartphones da Samsung.

A Samsung já iniciou o seu processo de atualização para o Android 14. Já alguns modelos dos seus smartphones receberam a nova versão e estão já a usar a One UI 6, baseada na nova versão do sistema operativo da Google para os smartphones.

Neste processo, têm surgido informações importantes e que mostram de forma clara quando os modelos da Samsung vão receber a nova versão. Isso permite aos utilizadores saber quando os seus smartphones podem esperar a atualização. Uma nova lista surgiu agora, revelando com mais detalhe que smartphones Samsung recebem e quando.

Android 14 - Smartphones Samsung Galaxy S23 - Concluído

Galaxy S23+ - Concluído

Galaxy S23 Ultra – Concluído

Galaxy Z Fold 5 – novembro de 2023

Galaxy Z Fold 4 – dezembro de 2023

Galaxy Z Fold 3 – dezembro de 2023

Galaxy Z Flip 5 – novembro de 2023

Galaxy Z Flip 4 – dezembro de 2023

Galaxy Z Flip 3 – dezembro de 2023

Galaxy S22 – dezembro de 2023

Galaxy S22+ – dezembro de 2023

Galaxy S22 Ultra – dezembro de 2023

Galaxy S21 – dezembro de 2023

Galaxy S21+ – dezembro de 2023

Galaxy S21 Ultra – dezembro de 2023

Galaxy S21 FE – dezembro de 2023

Galaxy A72 – dezembro de 2023

Galaxy A54 5G – novembro de 2023

Galaxy A53 5G – dezembro de 2023

Galaxy A52 – dezembro de 2023

Galaxy A52 5G – dezembro de 2023

Galaxy A52s 5G – dezembro de 2023

Galaxy A34 5G – novembro de 2023

Galaxy A33 5G – dezembro de 2023

Galaxy A23 5G – janeiro de 2024

Galaxy A14 – dezembro de 2023

Galaxy A14 5G – dezembro de 2023

Galaxy A13 – fevereiro de 2024

Galaxy A13 5G – fevereiro de 2024

Galaxy A04s – fevereiro de 2024

Galaxy M53 5G – dezembro de 2023

Galaxy M33 5G – dezembro de 2023

Galaxy M23 5G – fevereiro de 2024

Galaxy M13 – fevereiro de 2024

Galaxy XCover 6 Pro – dezembro de 2023

Como pode ser visto, esta lista é muito mais completa que a que surgiu antes na Internet. Em especial tem presentes muitos mais modelos de smartphones da Samsung, o que a torna assim mais fidedigna que a anteriormente apresentada pela marca, de forma não oficial.

Também tal como antes, a lista não se limita a mostrar os smartphones da Samsung que recebem o Android 14 e a One UI 6. Os tablets da marca vão ter direito a esta atualização e assim ter acesso a todas as novidades que a Google preparou para o seu novo sistema operativo.

Android 14 - Tablets Samsung Galaxy Tab S9 – novembro de 2023

Galaxy Tab S9 5G – novembro de 2023

Galaxy Tab S9+ – novembro de 2023

Galaxy Tab S9+ 5G – novembro de 2023

Galaxy Tab S8 - dezembro de 2023

Galaxy Tab S8 5G – dezembro de 2023

Galaxy Tab S8+ – dezembro de 2023

Galaxy Tab S8+ 5G – dezembro de 2023

Galaxy Tab S8 Ultra – dezembro de 2023

Galaxy Tab S8 Ultra 5G – dezembro de 2023

Galaxy Tab S7 FE - janeiro de 2024

Galaxy Tab S7 FE 5G - janeiro de 2024

Galaxy Tab S6 Lite – novembro de 2023

Galaxy Tab Active 4 Pro – janeiro de 2024

Galaxy Tab Active 4 Pro 5G – janeiro de 2024

Galaxy Tab A8 - fevereiro de 2024

Galaxy Tab A7 Lite – fevereiro de 2024

Com este processo já a decorrer, a Samsung parece contar terminar a atualização dos seus smartphones e tablets até fevereiro do próximo ano. A maioria das atualizações para o Android 14 deve acontecer já em dezembro, voltando a ser das mais rápidas a dar aos utilizadores a nova versão do sistema da Google.