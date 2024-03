SpaceX revelou que o seu serviço de satélite arrasou em testes com o Android e iPhone

Cada vez mais os utilizadores dependem das comunicações e por isso querem adotar a comunicação por satélite. Os fabricantes seguem este caminho e a SpaceX não quer ficar para trás. Por isso tem em testes o seu serviço Direct to Cell, que parece estar a crescer de forma perfeita. Elon Musk e a SpaceX anunciaram agora que o seu serviço de satélite arrasou nos testes com o Android e com o iPhone.

SpaceX arrasou em testes com o Android e iPhone

Foi nos smartphones da Huawei e da Apple que surgiram as primeiras implementações das comunicações por satélite. Estas eram ainda limitadas, por dependerem apenas de mensagens de texto. Claro que rapidamente isso evoluiu e cresceu, para ser uma conetividade completa.

A SpaceX, fruto de ter uma rede de satélites disponível, resolveu apostar também nesta comunicação. Para isso criou o serviço Direct to Cell, que tem estado a testar ativamente. A empresa de Elon Musk revelou agora que o seu serviço de satélite arrasou nos testes com o Android e com o iPhone.

Direct to Cell poderá estar quase a chegar

Na carta enviada à FCC, revelou que os seus testes iniciais do serviço de satélite Direct to Cell estão a "atingir ou superar os objetivos do teste”. Para avaliar o desempenho, a empresa usou "vários modelos de dispositivos Samsung, Apple e Google não modificados usando o espectro PCS G Block”. O sucesso permitiu enviar e receber mensagens SMS tradicionais, X e WhatsApp.

Este serviço não teve problemas na localização dos dispositivos. A empresa afirmou que o Direct to Cell funciona em "áreas urbanas e rurais, internas e externas, e em céu limpo e sob a cobertura de árvores". Os testes foram realizados em Redmond e Kansas City. Além disso, a SpaceX os dispositivos foram capazes de se comunicar sem "interferência prejudicial de dispositivos de banda adjacente”.

Elon Musk mostrou resultado dos testes

Ainda que agora sejam oficias, estes resultados já tinham sido publicados por Elon Musk há alguns dias. Numa mensagem publicada no X, Elon Musk revelou que conseguiu atingir uma velocidade de download de 17 Mbps com um smartphone Android (Samsung). Na altura não referiu as velocidades de upload.

Estas são excelentes novidades e que mostram que a SapceX estará prestes a ter este serviço disponível. Os testes decorrem com a T-Mobile e a cobertura inicial incluirá o território dos EUA. Mais tarde, deverá ser alargado às operadoras em todo o planeta e ficar acessível a todos.