SpaceX envia um tweet pela primeira vez utilizando o satélite Direct-to-Cell da Starlink

Cerca de um mês depois de ter enviado a sua primeira mensagem de texto utilizando o satélite Direct-to-Cell da Starlink no espaço, a SpaceX anunciou que, pela primeira vez, era possível publicar no X (ex Twitter) utilizando um smartphone com a ajuda dos seus serviços de satélite. E assim o fez!

A SpaceX, dirigida por Elon Musk, pretende oferecer um serviço global de telefonia móvel e planeia lançar o seu serviço Direct-to-Cell para os clientes ainda este ano. Musk retweetou um post da SpaceX, acrescentando que não foi utilizado qualquer equipamento especial, para além de um smartphone e de um satélite, para a conectividade.

Ben Longmier, diretor sénior de engenharia de satélites da SpaceX, publicou uma fotografia de uma cadeia montanhosa na Califórnia, presumivelmente a partir do local onde enviaram a mensagem no X e estavam a enviar mensagens utilizando os serviços de satélite DTC.

Esta era a cobertura de árvores num pequeno vale nas montanhas de Santa Cruz no início do dia, quando estávamos a trocar alguns DMs no X.

Disse Longmier.

A ligação aos satélites pode ser um desafio quando há uma grande cobertura de árvores. As árvores podem obstruir a linha de visão entre o satélite e o dispositivo recetor, causando interferência ou perda de sinal.

A ligação dos smartphones aos satélites também tem outros obstáculos. O rápido movimento dos satélites, o desvio Doppler, os atrasos de tempo e a dificuldade de ligar smartphones a satélites distantes devido ao baixo ganho da antena e à potência de transmissão.

No entanto, a SpaceX afirma que os seus satélites Starlink, que estão equipados com silício personalizado, antenas phased array e algoritmos de software avançados, podem ultrapassar estes desafios, oferecendo um serviço LTE normalizado a smartphones em terra.

Direct-to-cell da SpaceX a nível mundial?

A empresa está a planear expandir rapidamente a sua rede DTC lançando centenas de satélites este ano, com o objetivo de oferecer serviços de texto em 2024 e serviços de voz, dados e IoT em 2025.

A SpaceX lançou o primeiro conjunto de satélites Starlink capazes de transmitir sinais telefónicos diretamente para smartphones a 2 de janeiro. A SpaceX assinou uma parceria com a T-Mobile para fornecer acesso à rede em partes dos EUA.

Além disso, fornecedores de serviços sem fios como a KDDI, a Optus, a One NZ e a Rogers irão colaborar com a SpaceX para lançar a tecnologia direct-to-cell a nível mundial.